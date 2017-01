Rekordowy mecz C.J. McColluma – Blazers uratowani

Rozbita ostatnio drużyna z Portland przegrywała w Minneapolis różnicą już 14 punktów, ale znalazła lidera w osobie 25-letniego rzucającego, który zdobył aż 43 punkty i poprowadził zespół do wygranej 95:89.

To są buty C.J. McColluma! >>

Blazers to póki co, jedno z rozczarowań obecnego sezonu. Rok temu zespół wygrał 44 z 82 meczów, zajął piąte miejsce na Zachodzie, a w pierwszej rundzie wyeliminował Los Angeles Clippers.

Teraz z bilansem 15-21 drużyna z Portland jest dopiero na 10. pozycji i ma raczej marne szanse na powtórzenie zeszłorocznego wyniku. Przegrała 7 z ostatnich 8 spotkań, na dodatek na kontuzję kostki narzeka Damian Lillard, który opuścił cztery poprzednie mecze.

Ale w niedzielę świetnie zastąpił go w roli rozgrywającego i lidera C.J. McCollum – zdobył aż 43 punkty, mając świetne 16/25 z gry i 8/9 z wolnych. Do tego dodał 5 zbiórek, 3 asysty i 3 przechwyty.

Szczególnie dobrze McCollum zagrał w trzeciej kwarcie, którą Blazers wygrali 32:15 i odrobili straty do gospodarzy – rzucił w niej 16 punktów, połowę zdobyczy drużyny.

W połowie czwartej kwarty Timberwolves doprowadzili do remisu, ale wtedy ważne rzuty dla gości trafiali Shabazz Napier, Evan Turner oraz Allen Crabbe. Tym samym zespół z Minnesoty spadł do bilansu 9-11 w meczach, w których osiągał dwucyfrowe prowadzenie.

W takich butach szaleje C.J. McCollum – sprawdź >>