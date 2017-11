Rekordowy Nikola Jokić – 41 punktów i trójki

Serbski podkoszowy Nuggets rozegrał świetne spotkanie z Nets. Jego zespół wygrał 112:104, a on ustanowił swój rekord kariery, trafiając 16 z 25 rzutów z gry, w tym cztery z dystansu.

W takich butach grają gwiazdy NBA – możesz grać i Ty! >>

Nikola Jokić pobił we wtorek wynik z zeszłego sezonu, z Madison Square Garden, gdzie przeciwko Knicks rzucił 40 punktów. W meczu z Nets Serb znów rozrzucał się za trzy – kilka dni temu miał 6/10 z dystansu właśnie przeciwko nowojorczykom, teraz zaliczył 4 z 9 prób.

W tym elemencie widać progres – w 11 meczach Jokić ma 18/41 za trzy, co daje bardzo dobre 43,9 proc., ale ważna jest także sama liczba rzutów. Gracz Nuggets trafia średnio 1,6 trójki na mecz, w poprzednich rozgrywkach było to 0,6.

Po 11 spotkaniach (bilans Nuggets 6-5) Jokić ma średnio 17,9 punktu, 11,6 zbiórki oraz 4,5 asysty.