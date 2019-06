Reprezentacja Polski w dniach od 18 do 23 czerwca w Amsterdamie weźmie udział w mistrzostwach świata w koszykówce 3×3. Zagramy w składzie: Michael Hicks, Paweł Pawłowski, Marcin Sroka, Przemysław Zamojski.

W zeszłym roku Marcin Sroka, Michael Hicks, Paweł Pawłowski oraz Szymon Rduch zajęli na Filipinach bardzo dobre 4. miejsce. Ciut niżej drużyna była podczas Mistrzostw Europy w Rumunii, gdzie otarła się o podium – 5. miejsce.

W porównaniu z ubiegłym rokiem w składzie nastąpiła jedna zmiana – Szymona Rducha zmienił Przemysław Zamojski ze Stelmetu. Trenerem zespołu został Piotr Renkiel, który zastąpił Mirosława Noculaka.

Polska w grupie B zmierzy się z Łotwą, Japonią, Brazylią oraz Australią. Sukcesy na turnieju w Amsterdamie mogą dać awans do Igrzysk Olimpijskich w Tokio, w przyszłym roku. Jak to działa?

– W koszykówce 3×3 na Igrzyskach Olimpijskich wystąpi 8 drużyn męskich i 8 drużyn żeńskich. 1 listopada 2019 roku podliczony zostanie ranking wszystkich federacji dla danej kategorii. Zajęcie pierwszych 4 miejsc (lub 3 jeżeli wśród czwórki nie znajdzie się Japonia jako gospodarz Igrzysk Olimpijskich) kwalifikuje bezpośrednio na Igrzyska. Kolejną szansą jest turniej kwalifikacyjny. Gwarancją udziału jest wywalczenie medalu na czerwcowym World Cup w Amsterdamie. Do turnieju kwalifikacyjnego promuje również ranking federacji (opisany powyżej) 16 najwyżej sklasyfikowanych krajów nie licząc wcześniej zakwalifikowanych drużyn. Ostatnią szansą są kwalifikacje dla 6 najwyżej sklasyfikowanych drużyn z rankingu, których reprezentacje w koszykówce nie zakwalifikowały się do Igrzysk w latach 2012 oraz 2016 – wyjaśnia trener kadry Piotr Renkiel.









Skład kadry Polski:

1. Hicks Michael (Polpharma Starogard Gdański)

2. Pawłowski Paweł (Decka Pelplin)

3. Sroka Marcin (KS Pogoń Prudnik)

4. Zamojski Przemysław (Stelmet ENEA BC Zielona Góra)

Sztab szkoleniowy:

Renkiel Piotr – trener

Koziatek Bartłomiej – asystent trenera

Hillar Michał – fizjoterapeuta

Terminarz fazy grupowej w Amsterdamie:

18.06, godz. 19:05 Polska – Australia

18.06, godz. 21:05 Polska – Łotwa

20.06, godz. 17:55 Brazylia – Polska

20.06, godz. 21:05 Japonia – Polska

Do kolejnej fazy turnieju przechodzą po dwa najlepsze zespoły z czterech grup.

źródło: PZKosz

