Reprezentacja Stelmet w komplecie – „Bestia” na 2 sezony

Mistrzowie Polski potwierdzają absolutną dominację na rynku graczy z polskimi paszportami. Kontrakt na kolejne 2 sezony podpisał Adam Hrycaniuk, czołowy podkoszowy ligi.

Adam Hrycaniuk (206 cm, 33 lata) reprezentuje barwy Stelmetu BC od 2013 roku. Z zielonogórskim klubem zdobył trzy złote i srebrny medal mistrzostw Polski. Wcześniej przed 4 lata występował w Asseco Gdynia.

W ubiegłym sezonie spędzał na parkiecie średnio ok. 16 minut na mecz, zdobywał średnio 6 pkt. i notował 3.8 zbiórki na spotkanie, trafiał 51.5 % rzutów z gry. Tradycyjnie, mimo pewnych ograniczeń ofensywnych, ceniony jest przez trenerów i kolegów z drużyny za świetną obronę, twardość i zaangażowanie w grę zespołu.

Ponowny angaż „Bestii” był raczej formalnością, takiej decyzji spodziewano się od kilku tygodni. Doświadczony środkowy dołącza do innych graczy z polskimi paszportami, grających w Stelmecie i reprezentacji, bądź będących blisko jej poziomu – Łukasza Koszarka, Filipa Matczaka, Thomas Kelatiego, Przemysława Zamojskiego i Jarosława Mokrosa. Żaden konkurent w lidze nie może się z zielonogórzanami równać jakością polskich zawodników.

Także we wtorek Stelmet poinformował, że na try-out sprowadza rozgrywającego Phila Taylora. Więcej na jego temat przeczytasz TUTAJ >>

RW