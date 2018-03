Rewanż z Monaco – wielka szansa Stelmetu

Po wyniku 82:84 z pierwszego meczu, rywalizacja w dwumeczu zacznie się de facto od początku. Mistrzowie Polski są w stanie awansować do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, ale wreszcie muszą zagrać na najwyższych obrotach przez całe spotkanie.

Wyczekiwany rewanż z AS Monaco odbędzie się już we wtorek, 13 marca, o godz. 20.30. Transmisję przeprowadzi stacja Eleven Sport 1.

Już w pierwszym spotkaniu, w Zielonej Górze, mistrzowie Polski pokazali, że są w stanie grać z francuskim rywalem na równym poziomie. W drugiej połowie odrobili aż 23 punkty straty, doprowadzili do remisu, przegrywając dopiero po szczęśliwym rzucie w ostatniej sekundzie.

Problemem, który trzeba w rewanżu wyeliminować jest kłopot z jakością gry i koncentracją już od pierwszych minut meczu. Stelmet powtarza ten błąd przez cały obecny sezon, w lidze zdarzało się to już wielokrotnie, także w piątek, przy okazji ostatniej porażki z Rosą Radom. Identycznie było w pierwszym meczu z Monaco – zielonogórzanie w drugiej kwarcie przegrywali przecież już 21:44.

Jeśli nie trzeba będzie nadzwyczajnym wysiłkiem odrabiać strat z początku meczu, szanse radykalnie wzrosną – brzmi może banalnie, ale właśnie to gra przez 40 minut na równym poziomie jest największym wyzwaniem dla Stelmetu.

W pierwszym meczu polskiej drużynie najwięcej krwi napsuli obwodowi gracze Monaco – Gerald Robinson zdobył 17 punktów, a DJ Cooper 13. Tradycyjnie trzeba będzie uważać na rzuty z dystansu, to najsilniejsza broń drużyny ze słynnego księstwa. Także w pierwszym meczu rywale pokazali się dobrze z tej strony – trafili 50% (7/14) trójek.

Do ćwierćfinału awansuje zwycięzca dwumeczu. Rywalem w następnej rundzie będzie wygrany z pary Nanterre – Banvit. W pierwszym spotkaniu Banvit wygrał na wyjeździe 74:66, jest zatem murowanym faworytem.

TS

