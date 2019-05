Rewelacyjna Legia znów ogrywa Arkę – będzie mecz 5!

Raz jeszcze świetna obrona i zespołowość, raz jeszcze doskonały Jakub Karolak. Legia Warszawa pokonała Arkę Gdynia 100:94 i wywalczyła piąty mecz w ćwierćfinale!

Już wygraną w 3. meczu Legia pozytywnie zaskoczyła kibiców, a w czwartek potwierdziła, że to nie był żaden przypadek. Dzięki świetnej obronie w drugiej połowie i formie polskich zawodników, udało się raz jeszcze zaskoczyć murowanych faworytów.

Gwiazdą meczu znów był Jakub Karolak, który zdobył aż 31 punktów, na świetnej skuteczności, pokazując, że w Legia stał znacznie wszechstronniejszym zawodnikiem. Doskonale zagrał także Filip Matczak, który do 15 punktów dołożył 8 zbiórek i 8 asyst. Sebastian Kowalczyk wywiązał się z roli lidera, nie zawodził w ważnych momentach. Miał 20 punktów i aż 8 zbiórek.

W Arce fantastyczną dyspozycję w I połowie zaprezentował Josh Bostic, ale Legii udało się go potem w znacznym stopniu ograniczyć. I tak skończył z 29. punktami. Arka przegrała walkę o zbiórki aż 30:44.

Legia wygrała, bo chciała bardziej i miała dobry pomysł na grę. Po świetnej pierwszej kwarcie (33 pkt.), goście z Gdyni w starciu z niżej notowanym rywalem, wyglądali szokująco bezradnie.

Mecz numer 5, decydujący o awansie do finału, odbędzie się w niedzielę w Gdyni. Zwycięzca zmierzy się z Anwilem Włocławek.

