Rewelacyjna oglądalność Polaków – to ile będzie z Włochami?

Średnio aż 233 tysiące osób oglądało w TVP Sport czwartkowe zwycięstwo reprezentacji Polski nad Holandią. W szczytowych momentach telewizyjna widownia przekraczała 350 tysięcy osób.

W czwartek wieczorem Polska w efektownym stylu pokonała Holandię (relacja TUTAJ >>) i jak się okazuje, zaprezentowała się naprawdę dużej widowni, jak na standardy koszykówki w naszym kraju.

Z badania Nielsen Audience Measurement wynika, że średnia oglądalność meczu transmitowanego przez TVP Sport wyniosła 233 134 osoby i są to dane bez przekazu na stronie internetowej. Jak podają dziennikarze tej stacji na Twitterze, w szczytowym momencie oglądalność sięgała 356 tys.

Już w niedzielę zapowiada się szansa na jeszcze lepszy wynik – Polska zagra z bardziej renomowanym rywalem (Włochy) i jest na fali sukcesu – transmisję w niedzielę o godz. 20.00 również pokaże TVP Sport.

Wczoraj pisaliśmy także o wynikach oglądalności meczów PLK w Polsacie Sport – wszystkie dane z poprzednich kolejek są TUTAJ >> Niestety, w przypadku ligi wygląda to nadal źle.

