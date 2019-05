Rewelacyjny Brook Lopez – Bucks wygrali z Raptors (WIDEO)

Toronto Raptors prowadzili przez większość pierwszego meczu Finałów Wschodu, jednak czwarta kwarta należała do Milwaukee Bucks, którzy wygrali 108:100. Aż 28 punktów zdobył Brook Lopez.

Raptors dość szybko wyszli na prowadzenie w tym spotkaniu, które chwilami sięgało nawet 13 punktów. Dobrze w mecz wszedł Kyle Lowry, który zdobył tego dnia 30 punktów, ale zespół z nim na parkiecie był -10.

Zaraz potem grę na siebie wziął bohater siódmego meczu z 76ers, Kawhi Leonard, który w sumie zdobył 31 punktów (10/26 z gry).

Pascal Siakam trafił trójkę na zakończenie trzeciej kwarty, która dała prowadzenie 83:76. Wydawało się wtedy, że Toronto rzeczywiście może przełamać Bucks na ich parkiecie już w pierwszym meczu.

Jednak czwarta kwarta to popis gry Milwaukee. Wygrali tę część spotkania 32:17, a bardzo ważne trafienia zaliczał znakomity tego dnia Brook Lopez. Środkowy Bucks skończył mecz z 28 punktami i 11 zbiórkami, trafił 4 trójki.

Aż 5 zawodników Bucks zaliczyło tego dnia zaliczyło podwójną zdobycz punktową. To pokazuje, jak dużym potencjałem dysponuje Mike Budenholzer. Giannis Antetokounmpo zdobył 24 punkty, skutecznie wbijał się swoimi długim susami pod kosz Raptors i wymuszał faule (9/12 z rzutów wolnych). Zebrał także 14 piłek.

Kolejne spotkanie w nocy z piątku na sobotę o 2:30.

RW

