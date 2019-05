Rewelacyjny Chase Simon – eksplozja w najlepszym momencie

„Cichy zabójca” znów zaatakował! Chase Simon w decydującym meczu z Arką zdobył 33 punkty, a zwycięski Anwil awansował do finału. Amerykanin trafiał z dystansu, ale także atakował kosz, w czym był nie do zatrzymania.

Utarło się już, że Chase Simon to gracz nieco niewidoczny, ale potrafiącego z cienia decydować o wyniku spotkania. Amerykanin w decydującym starciu z Arką Gdynia w półfinale (relacja TUTAJ >>) znów to potwierdził.

Simon w pierwszej połowie wziął na siebie ciężar zdobywania punktów i po 20 minutach miał już 17 oczek. W drugiej połowie dołożył kolejne 16, ale jego gwiazdorski występ przyćmiła seria trójek Ivana Almeidy (więcej TUTAJ>>) i znów Chase wylądował w cieniu.

Jednak w przekroju całego spotkania to on był najlepszym graczem Anwilu. Nie tylko trafiał za 3 punkty, do czego zdążył już w tej serii przyzwyczaić, ale także agresywnie mijał rywali i grał do kosza.

Amerykanin wymusił 8 fauli, z 13 wykonywanych wolnych trafił 12, a mecz skończył z 56,3% skuteczności z gry. Simon oprócz znakomitej gry 1 na 1, w której wykorzystał przewagę nad obrońcą, który często zmieniał krycie, dużą cegiełkę do zwycięstwa dołożył także w obronie.

To on był w tej serii odpowiedzialny za Jamesa Florence’a w momentach, gdy Anwil bronił indywidualnie. Pomagał też na zbiórce – w niedziele miał ich 6, najwięcej w zespole.

Dla Simona całe playoffy są póki co bardzo udane. Nie drży mu ręka i prawie w każdym meczu ma swój moment, w którym jest „on fire”. W 8 meczach playoff w tym sezonie zdobywa średnio 15,3 punktu i tylko w dwóch spotkaniach drużyna z nim na parkiecie była na minusie – w drugim ze Stalą i pierwszym z Arką.

Przed Simonem teraz kolejne wyzwanie, czyli krycie Roba Lowery’ego. W sezonie wyglądało to obiecująco, szczególnie w drugim spotkaniu. Finały z Polskim Cukrem Toruń startują już w czwartek (terminarz TUTAJ >>).

