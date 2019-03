Rewelacyjny Joe Thomasson – w Starcie gra na poziomie MVP

W meczu przeciwko Polskiemu Cukrowi Toruń zdobył 29 punktów, co jest jego rekordem w tym sezonie. Joe Thomasson jest liderem TBV Start Lublin i gra na tyle dobrze, by nawet być wymienianym w gronie kandydatów do nagrody MVP.

Joe Thomasson (25 lat, 193 cm) dołączył do składu w trakcie sezonu, a już po kilku meczach można było go określić jako wybór doskonały. Zastąpił w drużynie Earvina Morrisa, którego zadaniem było z kolei wejście w buty Chavaughna Lewisa.

Lewis w barwach Startu zdobywał średnio 20,3 punktu (30% za 3 i 45% z gry), zbierał 5,6 piłki i rozdawał 3,7. Był niekwestionowanym liderem, ale nie udało mu się zaprowadzić swojego zespołu do playoff.

Thomasson zdobywa średnio 19,9 punktu (44,4% za 3, 51% z gry), zbiera 3,6 piłki i rozdaje 5,6 asysty. Start z nim w składzie ma bilans 7-7. Przed jego przyjściem to także było 50% zwycięstw, 4-4.

13 to najmniejsza liczba punktów jaką w tym sezonie zdobył Amerykanin. Z 14 meczów, aż 8 kończył z 20 i więcej punktami. Co ciekawe, tylko w 4 meczach miał ujemny wskaźnik +/-, a sumarycznie w całym sezonie wynosi on +66, co jak na grę w drużynie na 50% zwycięstw jest wynikiem świetnym. Dla porównania, +/- Jamesa Washingtona to tylko +6.

Thomasson przeciwko Twardym Piernikom zdobył 29 punktów, co jest jego najlepszym wynikiem w tym sezonie. Start ten mecz przegrał 86:87 (relacja TUTAJ>>), ale indywidualnie występ Amerykanina mógł się podobać. W pierwszym meczu między tymi ekipami to on był katem torunian trafiając decydującą, nieprawdopodobną trójkę. W sumie Polskiemu Cukrowi rzucił 50 punktów w dwóch meczach.

Joe dzięki swojej znakomitej grze pnie się w górę rankingu MVP. Faworyt jest znany (Josh Bostic), ale jeśli Start znajdzie się w playoff, to Thomasson powinien być w piątce najlepszych graczy tego sezonu.

Grzegorz Szybieniecki

