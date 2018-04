Rewelacyjny Ricky Rubio – powtórzył wyczyn Stocktona

17 lat – tyle czekali na triple-double swojego zawodnika w playoffs kibice Utah Jazz. Doczekali się w sobotę, kiedy Ricky Rubio z 26 punktami, 11 zbiórkami i 10 asystami dołączył do legendarnego Johna Stocktona.

Wielkie obniżki na wszystkie produkty NBA – tylko do 27 kwietnia! >>

To zdecydowanie był mecz życia hiszpańskiego zawodnika, który po raz pierwszy w karierze w playoffs (a po raz piąty w ogóle) zaliczył triple-double. Ricky Rubio wyraźnie wygrał pojedynek rozgrywających z Russellem Westbrookiem, który przecież jest królem triple-double. Westbrook w pierwszym meczu w Salt Lake City spisał się jednak fatalnie (14 punktów, 5/17 z gry i aż osiem strat), choć po zakończeniu spotkaniu odgrażał się, że drugi raz nie pozwoli Rubio na taki występ.

Hiszpan dominację w meczu numer 3 rozpoczął już w pierwszej połowie, kiedy poprowadził Jazz do zrywu 22-4, samemu zdobywając wtedy 14 punktów. Trafiał z półdystansu (5/5 w całym meczu), świetnie szukał partnerów i w pewnym sensie ustawił spotkanie pod gospodarzy, którzy wyszli na wysokie prowadzenie i nie oddali go już do końca meczu. Na koniec trzeciej kwarty trafił jeszcze trójkę równo z syreną, powiększając przewagę Jazz do 14 punktów.

Ostatecznie Utah Jazz wygrali 115-102 i objęli prowadzenie 2-1 w serii, mając w perspektywie poniedziałkowy mecz numer cztery na własnym parkiecie. Dla Rubio był to dopiero trzeci mecz w fazie play-off w karierze, jako że poprzednie lata spędził w barwach Timberwolves, którzy w tym sezonie awansowali do playoffs po raz pierwszy od 2004 roku.

Nie ma pewności, czy 27-letni rozgrywający zdoła jeszcze powtórzyć aż tak dobry występ, ale w sobotę zobaczyliśmy, na co rzeczywiście go stać. Jeśli więc Rubio podtrzyma formę to Thunder mogą być w sporych opałach.

Tomek Kordylewski

Wielkie obniżki na wszystkie produkty NBA – tylko do 27 kwietnia! >>