Rewelacyjny Tomasz Gielo – mecz sezonu i ważna wygrana

Reprezentant Polski zdobył doskonałe 20 punktów w 21 minut, a jego Joventut Badalona wygrał 92:86 spotkanie z Tecnyconta Saragossa i podtrzymał szanse na utrzymanie w ACB.

Under Armour Curry 3ZERO „Black/White” – super buty w super cenie! >>

Tomasz Gielo (25 lat, 206 cm) potwierdził, dlaczego ma pewną pozycję w zespole z Badalony. Przede wszystkim miał doskonały dzień, jeśli chodzi o rzuty z dystansu. Trafił aż 5 z 6 prób. Skończył mecz z 20 punktami i 5 zbiórkami, zaliczył świetne 7/10 z gry. Wideo z meczu można zobaczyć TUTAJ.

Joventut zaliczył szóstą wygraną w sezonie (oraz drugą z rzędu) i pozostaje na ostatnim miejscu w tabeli ACB, ale od grupy następnych drużyn, w której jest również rywal z Saragossy, dzieli go bardzo niewiele – różnica 1-2 zwycięstw.

Gielo gra dobry sezon w Badalonie, zrobił zauważalny postęp w porównaniu z poprzednim rozgrywkami. Średnio spędza na boisku ok. 21 minut, zazwyczaj gra w pierwszej piątce. Notuje statystyki na poziomie 7.4 punktu oraz 2.3 zbiórki na mecz, trafia 37% rzutów za 3 punktu i 52% za 2.

W meczu Joventut – Tecnyconta w drużynie gości na chwilę pokazał się też Michał Michalak, ale w niecałe 5 minut nie zdobył punktu, chybiając jedyny rzut z dystansu.

Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>

Under Armour Curry 3ZERO „Black/White” – super buty w super cenie! >>