Rewelacyjny występ Ponitki – Polak liderem Iberostaru

Klub z Teneryfy w ACB pewnie wygrał 77:59 mecz z Estudiantes Madryt, a Mateusz Ponitka był najlepszym zawodnikiem na parkiecie. Nasz reprezentant zanotował 22 punkty i 11 zbiórek.

Lookbook Mateusz Ponitka x SklepKoszykarza.pl – zobacz produkty! >>

Mateusz Ponitka miał w poprzednich tygodniach nieco zawirowań przez drobne urazy, ale jak widać nie ma już po nich śladu i forma dopisuje. W niedzielnym meczu ligi hiszpańskiej Polak pokazał, jaką jest w stanie robić różnicę.

Ponitka spędził na parkiecie niemal 27 minut, najwięcej w zespole. Trafił 9 z 14 rzutów z gry, oraz 4-6 wolnych. Zanotował 11 zbiórek, w tym 4 w ataku. Uzbierał 30 punktów rankingowych. Pod tym względem (średnio 20.1) jest trzecim zawodnikiem całej ACB, z identycznym wynikiem jak Luca Doncić. Ze średnią 6.35 na mecz Polak jest też czwartym zbierającym ligi.

Iberostar jest na siódmym miejscu w tabeli ligi hiszpańskiej, z bilansem 10 zwycięstw i 7 porażek. W najbliższą środę zespół z Teneryfy zagra na własnym parkiecie mecz Ligi Mistrzów z PAOK Saloniki.

Wideo z tego meczu, w tym rewelacyjny wsad Ponitki, znajdziecie TUTAJ>>

Koszulki, buty, bluzy – wyjątkowa kolekcja NBA w Sklepie Koszykarza >>