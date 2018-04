Rewelacyjny Żalgiris zagra w Final Four – łzy Jasikieviciusa

Niespodzianka sezonu w Eurolidze stała się faktem. Zespół z Kowna w meczu numer 4 pokonał Olympiakos 101:91 i po wygraniu serii 3:1 zagra w wielkim finale w Belgradzie.

Tradycyjny komplet kibiców w Kownie (prawie 14.5 tysiąca widzów) mógł świętować już przez całą ostatnio kwartę, odkąd Żaligiris wypracował ponad 20-punktową przewagę. Faworyzowani Grecy nie poddali się, po rzutach Vassilisa Spanoulisa zbliżyli się na dystans 7 oczek, ale litewska drużyna nie dała już sobie wydrzeć wygranej i awansu.

Rywale mogą więcej milionów, a na koniec i tak liczy się litewska szkoła koszykówki. Bohaterem ostatniego meczu był bowiem Edgaras Ulanovas, który zdobył 20 punktów i miał 9 zbiórek, trafił 3 z 4 rzutów z dystansu, właśnie wówczas, gdy Żalgiris budował kluczową przewagę. Kevin Pangos zanotował 21 punktów i 4 asysty. Po meczu koszykarski świat obiegły zdjęcia wzruszonego trenera Sarunasa Jasikieviciusa, który już na początku kariery na ławce odniósł tym awansem ogromny sukces.

The tough guy reduced to tears… This is what sport can do pic.twitter.com/yE1ZDNBZ52 — EuroLeague (@EuroLeague) April 26, 2018

W Olympiakosie, który przez całą serię miał problemy z kontuzjami, przede wszystkim wyższych graczy, najwięcej punktów zdobył Spanoulis (19), a 17 dodał Janis Strelnieks.

Obok Żalgirisu, do majowego Final Four w Belgradzie awansowali też obrońcy tytułu Fenerbahce, którzy wyeliminowali (3:1) hiszpańską Baskonie. W dwóch pozostałych parach – CSKA prowadzi z Chimkami 2:1, a Real też ma 2:1 z Panathinaikosem. Czwarte mecze już w piątek.

