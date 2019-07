Rewolucja w LA! Clippers zmienią nazwę?

Nie tylko nowa hala, ale na pewno także nowe logo, a być nawet zmiana nazwy klubu. Czasy bycia pośmiewiskiem ligi i „tą drugą” drużyną z Los Angeles mijają. Steve Ballmer, właściciel Clippers, ma bardzo szerokie plany.

Era dominacji Lakers w Los Angeles powoli ma się ku końcowi. Los Angeles Clippers nie tylko w ostatnich latach pod względem sportowym przewyższali lokalnych rywali, ale także tego lata wygrali transferowy wyścig po Kawhia Leonarda. Ostatecznie udało się zbudować zespół, który jest jednym z głównych faworytów do mistrzostwa.

Jednak Clippers zyskują nie tylko sportowo, ale także wizerunkowo. Steve Ballmer, właściciel Clippers, planuje kompletne odcięcie się od Lakers. Najważniejszym krokiem ma być zbudowanie własnej hali i wyprowadzka z Staples Center.

Nowa hala, budowana w Inglewood, ma zostać oddana do użytku w 2024 roku. Ballmer nie jest zainteresowany przeniesieniem drużyny do innego miasta, jednak jest otwarty na zmianę tak naprawdę wszystkiego. Łącznie z nazwą klubu!

– Mamy jedną jedyną taką szansę, by wprowadzić identyfikację klubu na inny poziom. Na pewno będziemy konsultować wszystkie zmiany z kibicami – zapowiedział w „Los Angeles Times” Ballmer.

Właściciel Clippers liczy także na to, że nowy obiekt do czasu jego ukończenia, będzie miał też już nazwę wykupioną przez sponsora.

RW

The new Clippers arena pic.twitter.com/OObiqKPYnO — The Render (@TheRenderNBA) July 26, 2019