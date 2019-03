Rewolucja w NBA Summer League – zagrają Chiny i Chorwacja

NBA oficjalnie ogłosiła, że drużyny narodowe Chorwacji i Chin wezmą udział w NBA Summer League 2019 rozgrywanej w Las Vegas. Turniej odbędzie się w dniach od 5 do 15 lipca.

Liga Letnia w Las Vegas to stały punkt programu, jeśli chodzi o przygotowania drużyn NBA do kolejnego sezonu. W zeszłym roku w Thomas & Mack Center zameldowało się wszystkie 30 ekip, a całe wydarzenie miało najlepszą oglądalność w historii.

W tym roku do grona zespołów z NBA dołączają reprezentacje Chin i Chorwacji. Team China w lidze letniej już kiedyś się pojawił, konkretnie w 2007 roku. Dla Chorwatów będzie to debiut.

Dla Chińczyków udział w NBA Summer League będzie jednym z etapów przygotowań do Mistrzostw Świata, które zostaną rozpoczną się 29 sierpnia właśnie w Chinach. Reprezentacja Polski jest w grupie właśnie z gospodarzami (więcej TUTAJ >>).

Chorwaci na mundial się nie zakwalifikowali. To jedna z kilku reprezentacji (Słowenia, Łotwa), które najbardziej ucierpiały na okienkach reprezentacyjnych wprowadzonych przez FIBA, choć w pełnym składzie także nie grali dobrze. Przegrali w Gdańsku także z Polakami.

Turniej rozegrany zostanie w MGM Resorts w Las Vegas w dniach od 5 do 15 lutego.

