Rewolucja w NBA – wchodzi przepis 2-US

Od najbliższego sezonu na boisku będzie musiało przebywać przynajmniej 2 Amerykanów. Liga sięga po system limitów, który obowiązuje w wielu krajach i z sukcesami realizowany jest także w Polsce.

MID SEASON Sale – rewelacyjne ceny w Sklepie Koszykarza, nie przegap! >>

Statystyki są nieubłagane, NBA w ostatnich latach przestawała być amerykańska. W rozgrywkach 1992-93 po parkietach najlepszej ligi świata biegało 23 cudzoziemców z 18 krajów. Na początku obecnego sezonu było ich już 108, z aż 42 krajów!

– Wszyscy pamiętamy porażki z naszej reprezentacji z Argentyną czy Serbią, nie chcemy już więcej przeżywać międzynarodowych upokorzeń. Musimy zagwarantować miejsce na parkiecie naszym graczom, bo tylko w taki sposób podniesiemy poziom ich gry i zmobilizujemy ich do większego wysiłku – tłumaczy prezes Dallin Gregory z amerykańskiej federacji.

Podobnego zdania są przedstawiciele klubów – Amerykańscy kibice płacą za bilety, bo chcą oglądać amerykańskich graczy, a nie jakichś pracowników sezonowych! – grzmi w swoim stylu Joseph Johnson, znany z kontrowersyjnego języka właściciel Milwaukee Bucks.

– Taki cudzoziemiec ma tylko wymagania, a potem odchodzi sobie po roku czy dwóch gdzieś indziej, w ogóle nie okazując wdzięczności klubowi, któremu tyle zawdzięcza – dodaje JJ.

Limity w NBA mają wejść w życie już od sezonu 2018/19, będą testowane w trakcie Ligi letniej w Las Vegas. Przedstawiciele środowiska nie mają obaw, że obowiązek zatrudniania Amerykanów wpłynie na radykalny wzrost ich pensji. Są nawet głosy, że obecnie zarabiają oni za mało.

– Koszty życia w Nowym Jorku czy Los Angeles są teraz gigantyczne. Do tego trzeba opłacić podatki, wynająć mieszkanie, posłać dzieci do przedszkola… Na rękę zostaje już naprawdę niewiele – mówi Ibrahim Kutluay, znany agent koszykarski, reprezentujący największą liczbę lokalnych graczy.

TS

MID SEASON Sale – rewelacyjne ceny w Sklepie Koszykarza, nie przegap! >>