Rick Calloway – pierwsze NBA było w Toruniu

Był pierwszym koszykarzem najlepszej ligi świata, który zagrał w Polsce – 20 lat temu czarował tak, jak teraz czaruje Kyle Weaver. Wcześniej zdobył mistrzostwo NCAA z Uniwersytetem Indiany i występował w Sacramento Kings.

To był tylko jeden sezon i w zasadzie niecały – ledwie 64 mecze, 678 minut i 205 punktów. Ale był, nawet jeśli tylko w słabiutkich w rozgrywkach 1990/91 Sacramento Kings (bilans 25-57) – dlatego gdy w 1996 roku 30-letni Rick Calloway przyleciał do Polski, by grać w AZS Elanie, było to duże wydarzenie. To był przecież złoty okres popularności kosza, NBA oglądał każdy dzieciak, Michael Jordan wciąż wymiatał, a tu nagle w Toruniu pojawił się gracz, który biegał obok niego.

Calloway był w Polsce gwiazdą, choć ligi nie zdominował, nie podbił, jeśli chodzi o wyniki własne lub drużyny. Ze średnią 23,9 punktu na mecz był czołowym, ale nie najlepszym strzelcem ligi. AZS Elana w play-off zagrała, ale dopiero z ósmego miejsca, choć w przegranym 0-3 ćwierćfinale ze Ślaskiem powalczyła.

– To był superfacet! Zero problemów, podobnie jak z Kylem. On i Ricky Robinson to byli ludzie bezkonfliktowi, chłopcy z drużyny bardzo ich lubili. Mało tego – szanowali ich nawet rywale – wspomina Ryszard Szczechowiak, ówczesny trener AZS, który sprowadzał tych graczy do Polski.

Zabójczy duet z USA

AZS Toruń regularnie grał w I lidze w latach 1954-70. Bez większych sukcesów, ale solidnie. Później zdecydowaną większość dwóch kolejnych dekad spędził na niższym poziomie, ale w 1995 roku drużyna Szczechowiaka z Amerykanami Chrisem Wimberlym i Dyanem Dixonem, a także Andriejem Sinielnikowem, Krzysztofem Wilangowskim, Piotrem Niziołem czy Wojciechem Puścionem, wróciła do ekstraklasy na sześć sezonów.

Szczechowiak miał dobrą rękę do graczy zza granicy – toruński trener regularnie jeździł do USA, miał tam spore znajomości wśród szkoleniowców, w 1995 roku sprowadził do Torunia skrzydłowego Jamala Faulknera po studiach w Arizona State oraz Ricky’ego Robinsona – silnego, dynamicznego i potężnie zbudowanego wysokiego skrzydłowego z West Virginia University.

Obaj stworzyli duet zabójczy – Faulkner zdobywał po 25,5 punktu, Robinson dodawał po 23,9. AZS Elana zajęła ósme miejsce w rundzie zasadniczej, w derbowym ćwierćfinale play-off przegrywała 0-2 z Nobilesem, ale w Toruniu, w słynnym „Spożywczaku” doprowadziła do remisu. W decydującym meczu we Włocławku przegrała jednak 68:78.

Gwiazda za 5 tys. dolarów

Na początku przyszłego sezonu torunianie zagrali w eliminacjach Pucharu Koracza – ze Slovakofarmą Peżinok wygrali u siebie 82:81, ale na wyjeździe ulegli 85:97 i odpadli z rozgrywek. Ciekawe, jaki byłby wynik dwumeczu, gdyby do Torunia wcześniej przyjechał Rick Calloway.

– Z nim była podobna historia do tej z Kylem Weaverem – Rick dołączył do nas późno, tuż przed ligą. Wie pan, to był już gracz po przejściach, zmagał się z kontuzjami itp. Nie był to gracz zaraz po NBA. Ale nie szkodzi – w Polsce to była postać – opowiada Szczechowiak.

Jak Calloway trafił do Polski? – Ja miałem wtedy bardzo rozległe znajomości wśród trenerów i agentów, ale też było nam łatwiej pozyskać dobrych graczy – wybranych w drafcie, którzy grali w Lidze Letniej itp. Podpisywaliśmy ich za 4-5 tys. dolarów miesięcznie, coś koło tego zarabiał właśnie Rick – mówi obecny dyrektor sportowy Polskiego Cukru.

Przejścia z Bobbym Knightem

Calloway był w USA znanym graczem – pochodzący z Ohio skrzydłowy w 1985 roku został wybrany do McDonald’s All American, gdzie znalazł się m.in. obok Seana Elliota, Pervisa Ellisona, Danny’ego Ferry’ego czy Pooha Richardsona, którzy później zaistnieli w NBA. Do Indiana University rekrutował go znany trener Bobby Knight.

W 1987 roku Calloway zdobył z zespołem mistrzostwo NCAA – Hoosiers pokonali w finale Syracuse 74:73 po dramatycznej końcówce i punktach Keitha Smarta w ostatnich sekundach. Calloway, który w całych rozgrywkach rzucał średnio po 12,6 punktu, nie zdobył ani jednego „oczka”, ale 20 punktów zdobył znany potem m.in. z Polonii Przemyśl Daryl Thomas.

Z trenerem Bobbym Knightem, furiatem słynącym z ciężkiej ręki, którą czasem potrafił mocno przyłożyć nawet swoim koszykarzom, Calloway miał swoje przejścia – był ważnym punktem rotacji, przez trzy sezony rzucał średnio po 11-14 punktów w meczu, ale po mistrzowie czuł się niesprawiedliwie odstawiony na bok, nie podobało mu się to, że po odejściu Thomasa był zmuszony do gry jako czwórka.

Calloway zmienił więc uczelnię na Kansas – przez rok musiał pauzować, ale w sezonie 1989/90 zdobywał dla nowej drużyny po 13,1 punktu na mecz. Potem został wybrany w drafcie, ale nie wymarzonej NBA, tylko CBA – przez Omaha Racers. Udało mu się jednak podpisać kontrakt w NBA – po zaczepieniu się na kilka tygodni przed sezonem w San Antonio Spurs, umowę na 125 tys. dol. podpisali z nimi wspomniani Sacramento Kings.

Wygrywał końcówki, buduje mosty

Szczechowiak, mówiąc teraz o Callowayu, porównuje go trochę do Weavera. – Był bardzo podobny, grał jako trójka, angażował się w grę podobnie jak Kyle. Nie dominował, nie był graczem, który miał ciągle piłkę w rękach. Po prostu włączał się do gry wtedy, kiedy trzeba było.

– Wiadomo było, że gdy na kilka minut przed końcem wynik jest w okolicy remisu, to Rick weźmie piłkę w dłonie i będzie decydował o tym, co gramy. Drugie podanie szło do niego, był takim fałszywym rozgrywającym.

Szczechowiak zauważa też różnice między Callowayem i Weaverem. – Kyle ma jednak lepszą budowę ciała, Ricky był szczuplejszy, trochę słabszy fizycznie. Co nie znaczy, że słaby – świetnie wyskakiwał zza zasłony, do bloku. Był też jednak bardziej egzekutorem, Kyle jest w większym stopniu nastawiony na podania.

Dariusz Kondraciuk, ówczesny rozgrywający AZS Elany, potwierdza słowa trenera. – Ale dodam, że mi o wiele lepiej grało się z Rickym Robinsonem, którego uważam, za jednego z najlepszych Amerykanów w polskiej lidze w historii.

– Calloway był od niego trochę niższy, ale szybszy, chudszy, giętki jak kocur. Bardzo dobrze wyszkolony technicznie, miał niesamowicie dobry rzut. Nie był jednak graczem, który jakoś specjalnie podawał – typowy egzekutor z bardzo dobrym rzutem. Silna mentalność, dominujący charakter, w tych trudnych momentach meczu to pokazywał – brał na siebie odpowiedzialność, lubił to.

Calloway po sezonie w Polsce wielkiej kariery już nie zrobił, silnej ligi nie podbił. Po zakończeniu kariery wrócił do USA, gdzie stworzył firmę zajmującą się budową basenów. Alliance Construction działa głównie w Teksasie, w okolicach Houston.

– I to też wiele o nim mówi – jakim jest spokojnym, mądrym, ułożonym facetem. Na boisku był taki sam – kończy Ryszard Szczechowiak.

Łukasz Cegliński

