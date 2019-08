Ricky Ledo – Anwil ma nową gwiazdę!

To on ma zastąpić we Włocławku Ivana Almeidę. Amerykanin Ricky Ledo z przeszłością w NBA został nowym zawodnikiem Anwilu. Najczęściej gra na pozycji niskiego skrzydlowego.

PZBUK! Bonus powitalny 500 zł na start – podwajamy pierwszy depozyt!

Ricky Ledo (26 lat, 201 cm) ma za sobą 28 meczów w lidze NBA – 16 dla Dallas Mavericks i 12 dla New York Knicks. Został wybrany w drugiej rundzie draftu 2013 z numerem 43. przez Milwaukee Bucks.

Amerykanin ma za sobą występy w Eurolidze (Anadolu Efes), a w minionych rozgrywkach grał w Chinach (BeiKong Pekin) i lidze włoskiej (Grissin Bon Reggio Emilia). W 8 meczach w Italii notował średnio 23,5 punktu (40% z gry, 31% za 3), 4,9 zbiórki i 3,4 asysty w 33 minut gry.

Ricky jest graczem dynamicznym, mocno atakuje obręcz, ale i często decyduje się na rzuty z dystansu. Jego sporym atutem jest fizyczność, która pozwala mu na grę na kilku pozycjach (w Anwilu zapewne będzie bronił rywali z pozycji od 1 do 4).

Ledo to gracz, który zastąpi w składzie Anwilu Włocławek Ivana Almeidę i stworzy parę na pozycji niskiego skrzydłowego z Michałem Sokołowskim.

GS