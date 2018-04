Ricky Rubio – on naprawdę rzuca coraz lepiej!

To straszne „nie ma rzutu” ciągnęło się za nim od początku kariery, tymczasem w Utah hiszpański rozgrywający zrobił wyraźne postępy. Tym razem jego 31 punktów poprowadziło Jazz do zwycięstwa nad Lakers 117:110.

To drugi mecz z rzędu, gdy Ricky Rubio jest najlepszym strzelcem drużyny. W poprzednim meczu przeciwko Timberwolves rzucił 23 punkty (9/14 z gry). We wtorkową noc trafił 10 z 16 rzutów z gry i był główną postacią Jazz w zwycięskim meczu z Lakers.

Mądrze regulował tempo gry, dużo biegał i walczył, świetnie asystował, ale przede wszystkim trafiał. Jego licznik wybił 31 punktów, 8 asyst i 6 zbiórek. Z dystansu trafił 4 z 7 prób (57%).

Wciąż dopiero 27-letni Ricky jest w lidze od 2011 roku. Po sześciu latach gry w barwach Timberwolves, został oddany do Utah. I tu nagle nastąpił przełom. Hiszpan, grając podobne minuty, zaczął wyraźnie mniej podawać – jego średnia asyst z obecnego sezonu (5,4) jest sporo niższa niż średnia z całej kariery (7/9).

Jednocześnie skuteczność we wszystkich aspektach – trafia rekordowe w karierze 35% za trzy punkty, choć miewał sezony nawet na poziomie 25-28%. Z gry notuje również najlepsze 41.4%, gdy w karierze było to średnio 38.4%. Trudno się dziwić, że Rubio otwarcie mówi o tym, iż system gry Utah przypadł mu do gustu bardziej niż gra T-Wolves.

Rubio w NBA rozgrywa już siódmy sezon, ale jeszcze nigdy nie udało mu się awansować do playoff. W tym sezonie są na to realne szanse, jego Utah Jazz z bilansem 45-33 zajmują czwarte miejsce na Zachodzie.

Maciej Łukaszewicz

