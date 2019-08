Robert Johnson – nowa strzelba w Dąbrowie

Po sezonie w G League i czterech latach na cenionej uczelni Indiana, Robert Johnson zadebiutuje w Europie. Amerykański rzucający obrońca został właśnie nowym zawodnikiem MKS Dąbrowa Górnicza.

Robert Johnson (24 lata, 193 cm) to absolwent uczelni Indiana, na której spędził 4 lata. W swoim ostatnim sezonie w NCAA (17/18) zdobywał średnio 14 punktów i zbierał 4,5 piłki w 34 minuty gry. Po studiach próbował swoich sił w lidze letniej NBA, gdzie grał w barwach Atlanta Hawks (7 meczów), jednak nie udało mu się wywalczyć kontraktu.

Minione rozgrywki spędził zaś w G League, gdzie grał w drużynie Wisconsin Herd, czyli zapleczu Milwaukee Bucks. W 47 meczach zdobywał średnio 7,3 punktu, zbierał 2,7 piłki i rozdawał prawie 2 asysty w ponad 20 minut gry.

Johnson to typowy gracz z pozycji numer dwa. Dysponuje dobrym rzutem z dystansu (na uczelni blisko 40%, w G League słabiej, 32%), potrafi grać zespołowo i nie jest złym obrońcą. Można go nieco porównać do Jaylina Airingtona, który grał w Anwilu Włocławek w sezonie 2017/18.

Amerykanin to drugi obcokrajowiec w zespole z Dąbrowy Górniczy. MKS wcześniej zakontraktował Tavariusa Shine’a, który będzie prawdopodobnie występował obok Johnsona na pozycjach 2/3.

GS

