Robert Skibniewski blisko Legii Warszawa

Doświadczony rozgrywający prowadzi zaawansowane rozmowy z powracającym do PLK klubem ze stolicy. Gdyby podpisał kontrakt, byłby pierwszym nowym zawodnikiem Legii.

Umowa nie jest jeszcze sfinalizowana, ale fakt negocjacji udało nam się potwierdzić w kilku niezależnych od siebie źródłach. “Skiba” prowadził też luźne rozmowy m.in. z Treflem i GTK Gliwice, ale tematy te nie weszły na wyższy poziom.

Jedynym rozgrywającym Legii w tym momencie jest Łukasz Wilczek, dotychczasowy kapitan zespołu. Aby rywalizować o coś więcej niż uniknięcie spadku, warszawska drużyna potrzebuje wzmocnień na większości pozycji, także na jedynce. Na wakacyjnej giełdzie koszykarskiego środowiska krąży kilka nazwisk zawodników z przeszłością w PLK – rozważani mieli/mają być m.in. Anthony Hickey, Markeith Cummings, Kirk Archibeque czy Kareem Maddox.

Robert Skibniewski (34 lata) to jeden z obecnie najbardziej doświadczonych zawodników ekstraklasy, do niedawna reprezentant Polski. Ostatniego sezonu nie mógł zaliczyć do szczególnie udanych. Nie utrzymał miejsca w składzie Anwilu, a w później razem z Kingiem nie zdołał awansować do playoff. Choć akurat w Szczecinie rozegrał kilka niezłych spotkań. Miał tam statystyki na poziomie 8.3 pkt., i 4.4 asysty na mecz, trafiał solidne 42.1% rzutów z dystansu.

