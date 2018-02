Robert Skibniewski w Zgorzelcu – czy odzyska skuteczność?

Były reprezentant Polski został wypożyczony z GTK Gliwice do Turowa. Z zespołem, w którym grał przed dekadą, powalczy o playoff.

– Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że w najważniejszej części sezonu dołącza do nas doświadczony gracz z wysokim koszykarskim IQ. Robert Skibniewski naprawdę potrafi zorganizować grę i wykorzystać możliwości pozostałych graczy swoimi podaniami. Może także rozciągać defensywę rzutami i sprawiać niemałe problemy obrońcom – kompletuje nowego zawodnika PGE Turowa trener Michael Claxton na łamach oficjalnej strony klubu.

Robert Skibniewski (34 lata, 182 cm) rozpoczął bieżący sezon w beniaminku PLK – GTK Gliwice. W zespole prowadzonym przez trenera Pawła Turkiewicza spędzał na parkiecie średnio 20 minut i w tym czasie notował na swoim koncie 5,2 punktu, 4,2 asysty i 2,3 zbiórki.

Zapewne oddanie gracza dla GTK nie było żadnym problemem, w sytuacji, gdy po wycofaniu Czarnych Słupsk, nikomu w lidze nie grozi już spadek. W Zgorzelcu rotacja polskimi paszportami jest dosyć uboga, przyda się też trochę spokoju w ataku – Turów często miewa kłopoty z organizacją gry, grając pod presją.

Jednocześnie trzeba zauważyć, Skibniewski od jakiegoś czasu ma problem, by gdzieś zagrzać dłużej miejsce. Ostatnio przedwcześnie opuścił Włocławek, tylko sezon spędził w Szczecinie. Zaliczył już 8 klubów w PLK.

Doświadczony, inteligentny rozgrywający wciąż potrafi ustawić drużynę na boisku i mądrze kierować grą, ale ma coraz większe problemy z grą w ataku – w tym sezonie trafił zaledwie 29% rzutów za 2 i 28% rzutów za 3 punkty.

TS

