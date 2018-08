Robert Skibniewski znów w Śląsku – droga do trenerki

Bardzo doświadczony rozgrywający wraca do klubu, w którym spędził najlepsze lata kariery. Robert Skibniewski będzie jednocześnie grającym asystentem trenera Radosława Hyżego.

Były wieloletni reprezentant Polski, Robert Skibniewski (35 lat, 183 cm), po dość częstych ostatnio zmianach barw klubowych, wraca do Wrocławia i po 16 latach gry w ekstraklasie (z przerwą na epizod w Czechach) pojawi się na pierwszoligowych parkietach.

„Skiba” poprzedni sezon rozpoczął w beniaminku PLK – GTK Gliwice, by w trakcie rozgrywek przenieść się do Turowa Zgorzelec. Tam spędzał na boisku średnio po ok. 23 minuty, notował 6.3 punktu oraz 3.5 asysty na mecz. Trafiał 41..7 % rzutów z gry oraz 36.8% trójek. W karierze reprezentował łącznie barwy aż 8 klubów PLK.

Swoją przyszłość Skibniewski chce związać z zawodem trenera i powrót do Śląska, niezależnie od kontynuowania kariery zawodniczej, ma być pierwszym krokiem krokiem w tym kierunku. Weteran będzie na początek grającym asystentem swojego dobrego kolegi, Radosława Hyżego.

