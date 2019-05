Robert Upshaw robił różnicę – jak wygrać bez giganta?

Minuty Roberta Upshawa nie były duże, ale jego brak jest poważnym osłabieniem Arki. Gdynianie muszą w decydującym meczu z Anwilem liczyć na dobrą grę pozostałych podkoszowych, którzy muszą odnaleźć się w nowych rolach.

W meczu numer 3 z Anwilem Robert Upshaw doznał kontuzji stawu skokowego i już w tym sezonie na parkiecie się nie pojawi. Utrata Amerykanina jest dużo poważniejsza, niż się na pierwszy rzut oka wydaje.

Cyferki środkowego Arki są przyzwoite, ale nie rzucają się mocno w oczy. W sezonie zdobywa średnio 8,6 punktu, zbiera 5,3 piłki i rozdaje 1,4 bloku w 17 minut spędzanych na parkiecie. W playoff też nie wygląda to okazale, a w samej serii z Anwilem, w dwóch pierwszych meczach zdobył zaledwie 10 punktów.

Jednak nie można patrzeć na środkowego Arki Gdynia tylko przez pryzmat statystyk. Amerykanin jest gigantem, który samą swoją obecnością straszy rywali. Przekonali się o tym właśnie włocławianie w drugi meczu, którzy pudłowali spod kosz przy asyście Upshawa, który na dodatek rozdał 4 bloki.

Amerykanin to także jedyny środkowy Arki, który gra tyłem do kosza. Ani Adam Łapeta, ani Dariusz Wyka nie czują się w takiej roli najlepiej, dlatego brak Upshawa powoduje spore ograniczenie możliwości ofensywnych zespołu z Gdyni.









Środkowy Arki nie musi zdobywać punktów, by być centralną postacią ataku swojej drużyny. Anwil, jak i większość zespołów z PLK, po prostu się Amerykanina bał, więc go podwajał, a ten umiejętnie odgrywał piłkę, czym uruchamiał partnerów. Obecnie, gra „do środka i na zewnątrz” w Arce nie zaistnieje, bo nie ma do niej wykonawców.

Upshaw był bardzo ważnym zmiennikiem w ekipie z Gdyni. Tak, jak asem wyciąganym z ławki przez Igora Milicicia jest Aaron Broussard, tak Robert był jokerem w talii Przemysława Frasunkiewicza.

Obecność pod koszem Amerykanina w obronie mogłaby właśnie skutecznie ograniczyć grę Broussarda, który przy obręczy kończył w meczach numer 3 i 4 z ogromna pewnością.

Arka przez brak Upshawa otworzyła Anwilowi możliwość penetracji, z czego skrzętnie korzystają włocławianie. Adam Łapeta nie radzi sobie w tej serii i nie jest tak efektywnym graczem, jakim mógłby być Upshaw, a i Wyka raczej najlepszym obrońcą obręczy nie jest.

To w tej dwójce największa nadzieja Arki na finał. Bardzo szybko muszą wskoczyć w inną rolę, na co – w przeciwieństwie do podkoszowych Anwilu po kontuzji Josipa Sobina – mają zaledwie kilka dni.

Mecz numer 5 w niedziele o 20:00. Transmisja w Polsacie Sport.

GS

