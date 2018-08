Robert Upshaw w Gdyni – Arka silna też pod koszem

Lubi sprawiać problemy, ale w kosza grać potrafi. Potężny Amerykanin Robert Upshaw został nowym środkowym Arki Gdynia. Ostatnio grał w Libanie.

Amerykanin Robert Upshaw (24 lata, 213 cm) ma warunki i papiery na grę, ale jego kariera toczyła się dotąd dziwnie, głównie na skutek problemów z dyscypliną. Z obu uczelni w NCAA (Fresno State i Washington) został usunięty za przekroczenia regulaminu. Także na skutek wykrycia narkotyków w jego organizmie stracił pracę w D-League, w zespole filialnym Los Angeles Lakers.

Grać jednak potrafi, jest cenionym środkowym zwłaszcza jeśli chodzi o defensywę. Według ekspertów, nie został wybrany w 1. rundzie draftu właśnie tylko ze względu na problemy pozaboiskowe. W ostatnim sezonie w NCAA notował średnie na poziomie 10.9 punktu, 5.8 zbiórki oraz rewelacyjne 4.5 bloku (w 20 minut) na mecz.

W Europie grał m.in. w Kalevie Tallin, występował też w Iranie, a ostatnio w Libanie i Japonii. W libańskim zespole Champville zdobywał średnio: 13.4 punktu, 7.8 zbiórki i 1.9 bloku, spędzając na boisku nieco ponad 31 minut.

Upshaw raczej będzie już ostatnim nabytkiem, bardzo wzmocnionej, Arki Gdynia. W składzie zespołu Przemysława Frasunkiewicza będą zatem: Krzysztof Szubarga, Marcel Ponitka, Deividas Dulkys, James Florence, Jakub Garbacz, Grzegorz Kamiński, Josh Bostic, Filip Dylewicz, Dariusz Wyka, Mikołaj Witliński, Adam Łapeta i Robert Upshaw.

