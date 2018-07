Robert Witka – kończy jedną karierę i zaczyna drugą

Weteran Rosy nie powróci już na parkiet po kontuzji. Zgodnie z zapowiedziami, ma być następcą Wojciecha Kamińskiego na stanowisku pierwszego trenera zespołu z Radomia.

Ta zmiana była już anonsowana od kilku tygodni, odkąd prawdopodobne stało się odejście z Rosy Wojciecha Kamińskiego. Dotychczasowy trener radomian już oficjalnie poprowadzi Stal Ostrów Wlkp., zatem przesądzone jest, że jego następcą będzie doświadczony skrzydłowy.

Robert Witka (37 lat) grał w Radomiu przez poprzednich 5 lat, wcześniej występował w Gdyni, Zgorzelcu oraz Włocławku. W minionym sezonie już po 8 ligowych spotkaniach doznał kontuzji, która wykluczyła go z gry do końca sezonu i – jak się okazuje – oznaczała zakończenie jego bogatej zawodniczej kariery. W PLK grał od sezonu 1997/98, zatem przez 20 lat.

Rosa, nie znając jeszcze sytuacji na ławce trenerskiej, rozpoczęła już budowę nowego zespołu. W ostatnich tygodniach informowano o kontraktach bardzo doświadczonych zawodników – Obiego Trottera, Daniela Walla i Artura Mielczarka. W klubie mają zostać też Marcin Piechowicz, Filip Zegzuła i Szymon Szymański.

