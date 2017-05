Roberts Stelmahers – Master of Puppets ze Słupska

– Nie planowałem tego, po prostu z radości zagrałem na gitarze. Po tym, jak agresywny był ten gest, można powiedzieć, że było to „Master of Puppets” – mówi trener Czarnych Słupsk.

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>

Jeśli pierwsze wersy jednego z największych hitów Metalliki zestawi się z okolicznościami serii z Anwilem i meczu nr 5 we Włocławku, wymowa gestu Robertsa Stelmahersa jest jeszcze bardziej wyrazista:

„Koniec namiętnej gry, wykrusza się

Jestem twoim źródłem samozniszczenia

Żyły pulsujące strachem, wsysają najczystszy mrok

Prowadząc cię ku śmierci”

Czarni prowadzeni przez Łotysza z ławki, a Chavaughna Lewisa na parkiecie wyrzucili z play-off Anwil, zniszczyli włocławskie marzenia o medalu.

– Jestem fanem Metalliki, od zawsze. Słuchałem jej od najstarszych płyt, od „Kill’em All”. Sam nigdy na gitarze nie grałem, ale to taki naturalny gest. Nie planowałem jego wykonania we Włocławku, tak wyszło. Po tym, jak agresywnie to zrobiłem, można powiedzieć, że było to „Master of Puppets” – mówi Roberts Stelmahers.

– Słuchaliśmy Metalliki razem, gdy Roberts grał w Ślasku, to były dobre klimaty – mówi Maciej Zieliński, który jako pierwszy ogłosił na Twitterze, że Łotysz zagrał właśnie „Master of Puppets”.

– Zadzwoniłem do niego po meczu, upewniłem się, o co chodziło. Myślałem, że może chodzi o numery „Seek and Destroy” albo „Whiplash” – śmieje się były reprezentant Polski.

Wracając do Stelmahersa – Łotysz wykonał w Słupsku kawał dobrej roboty, choć były w tym sezonie momenty, gdy jego drużyna grała słabo, na co wpływ miały także kwestie pozaboiskowe – pożary i trzęsienia ziemi w klubie. Odejście ważnych graczy, szukanie ich następców, budowa nowego trzonu zespołu – to wszystko, pod presją czasu, w drugiej połowie rozgrywek się udało, Czarni w play-off weszli z pomysłem, werwą, formą i determinacją.

Roberts Stelmahers przeżywa wielkie chwile – brawo.

ŁC