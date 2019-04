Rockets już z awansem – pewne 4:1 z Utah Jazz

James Harden zdobył 26 punktów, a Rockets zwyciężyli 100:93 z Utah Jazz. Wygrali całą serię 4-1 i czekają na swojego rywala, którego wyłoni rywalizacja Warriors – Clippers.

Rockets zaczęli to spotkanie zgodnie z założeniami. Szybkie prowadzenie 8:0 kazało sądzić, że zobaczymy egzekucję. Jednak Jazz potrafili odpowiedzieć i wynik dość długo kręcił się wokół remisu.

Jeszcze w końcówce czwartej kwarty Utah trzymali się blisko Houston. Na półtorej minuty do końca spotkania przegrywali zaledwie 1 punktem. Wtedy sprawy w swoje ręce wzięli liderzy Rockets, czyli James Harden i Chris Paul.

James Harden w tym spotkaniu zdobył 26 punktów z 26 oddanych rzutów, trafił zaledwie 3 z 12 trójek, ale za to zespół z nim na parkiecie był aż +19. Najlepszy strzelec ligi zaliczył także kluczowy przechwyt na 40 sekund do końca meczu. Paul skończył spotkanie z 16 punktami.

Rockets ostatecznie wygrali 100:93 i awansowali do kolejne rundy. Mimo porażki, nie można odmówić Jazzmanom walki i znacznej poprawy w grze w stosunku do pierwszy spotkań tej serii. W tym spotkaniu najskuteczniejszym graczem był Royce O’Neale, który zdobył 18 punktów.

Jazz trochę zabrakło regularności Donovana Mitchella. Po fantastycznym meczu nr 4, teraz było jednak po nim widać, że to dopiero jego drugi sezon na parkietach NBA. W tym meczu trafił zaledwie 4 rzuty z 22 oddanych. Jego wielkie chwile jeszcze nadejdą.

Rockets są już w II rundzie i teraz ze spokojem mogą czekać na swojego rywala, którego wyłoni seria Golden State Warriors z Los Angeles Clippers.

