Rod Camphor coraz lepszy – Spójnia ma lidera

Ostatnio co mecz poprawia swój rekord – przeciwko Anwilowi zdobył aż 29 punktów. Rod Camphor wskakuje w buty Anthony’ego Hickeya, a Spójnia ewidentnie zaczęła grać lepiej, kiedy to on stał się jej liderem.

Pomimo porażki z Anwilem Włocławek 75:91, Rod Camphor może być zadowolony ze swojego indywidualnego występu. Amerykanin zdobył 29 punktów, zebrał także 8 piłek. Długo to jego akcje, głównie trójki (5/9 w tym meczu), utrzymywały Spójnie w grze, która w tym spotkaniu przez 3 kwarty prowadziła z faworyzowanym rywalem.

Pod nieobecność Piotra Pamuły, Amerykanin musiał wziąć na siebie w dużym stopniu ciężar zdobywanie punktów. Trzy ostatnie mecze Camphora to kolejno 21, 24 i 29 punktów, co pokazuje, że z tego zadania wywiązał się bardzo dobrze.

Rod wskoczył w buty lidera Spójni, czyli gracza, którym jeszcze do niedawna był Anthony Hickey. Amerykanin dominował w ataku stargardzian, był najlepszym strzelcem nie tylko swojej ekipy, ale całej ligi. Jednak często mówiło się o tym, iż jego styl gry nie pozwalał rozwinąć skrzydeł pozostałym graczom, co w konsekwencji przekładało się na niezadowalające wyniki.

Kilka linijek, które najlepiej zobrazują przemiany w Spójni:

Hickey w Spójni: 21,1 punktu, 4,1 asysty, 37% za 3, bilans 3-12.

Rod Camphor bez Hickeya: 19,4 punktu, 3,8 asysty i 11/22 za 3, bilans 2-3.

Rod Camphor z Hickeyem: 8,7 punktu, 2 asysty i 4/15 za 3, bilans 0-3.

Spójnia z Hickeyem – liderem: 15 meczów, 75,3 punktu, ORtg 107,8, 3 mecze na 17+ asyst.

Spójnia z Camphorem – liderem: 5 meczów, 77,2 punktu, Ortg 112,0, 3 mecze na 17+ asyst

Poprawa jest, choć próbki w obu przypadkach nie są równe. Mimo to, test oka także podpowiada, że atak Spójni stał się bardziej ruchliwy, a zawodnicy chętniej dzielą się piłką. Świadczy o tym statystyka asyst przywołana wyżej, gdzie tyle samo meczów z 17 i więcej asystami Spójnia zaliczyła z Camphorem, co zespół z Hickeyem w 3 razy więcej spotkań.

W następnej kolejce zespół ze Stargardu zmierzy się z HydroTruckiem Radom, czyli z jednym z bezpośrednich rywali w walce o utrzymanie. Z taką grą jak ostatnio, ale także biorąc pod uwagę fakt, że drużyna prowadzona przez Roberta Witkę na wyjeździe jeszcze nie wygrała, to Spójnia powinna być faworytem tego meczu.

Grzegorz Szybieniecki