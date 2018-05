Rodney Hood strzelił focha – bo zmiana była za późno

Gracz Cleveland odmówił wyjścia na parkiet w 4. kwarcie, gdy przewaga Cavs nad Raptors wynosiła już 30 punktów. Do zmiany więc nie doszło, gest nie spodobał się kolegom z drużyny, a Hood ma się teraz tłumaczyć prezesom.

Cavaliers w pięknym stylu wyeliminowali Raptors, całą serię wygrywając 4:0. W ostatnim meczu zmietli rywala, zwyciężając aż 128:93. Na parkiet wyszli wszyscy zawodnicy z meczowego składu, poza jednym. Rodney Hood obraził się, że nie został wystawiony na boisko wcześniej.

Tyronn Lue chciał po raz pierwszy wprowadzić Hooda na 7:38 do końca, gdy spotkania były już przesądzone. Trudno się dziwić, że trenerzy nie chcieli go wystawić w ważniejszych momentach, skoro w całej serii z Toronto zawodnik grał bardzo słabo. Trafił tylko 1 z 9 rzutów z gry (!!) w trzech pierwszych spotkaniach, nie jest też wybitnym obrońcą. Kilku zawodników próbowało go jeszcze namówić do zmiany decyzji, ale uparł się na dobre. Za niego wszedł więc Jose Calderon.

Z nieoficjalnych doniesień amerykańskich mediów wynika, że taka postawa Hooda mocno nie spodobała się reszcie zespołu. Zawodnik ma też wylądować na dywaniku u generalnego menedżera klubu, możliwe jest zawieszenie. Jeśli chcesz wygrywać mistrzostwa będąc co najwyżej średnim graczem, powinieneś rozumieć, że najważniejsza jest drużyna…

