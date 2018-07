Roman Rubinshtein – białoruski strzelec w Legii

Typowy strzelec, grający ostatnio w zespole Smoków Miński. Roman Rubinshtein spróbuje budować swoją karierę przez grę w Legii Warszawa.

Roman Rubinshtein (22 lata, 193 cm) aż przez ostatnie 5 lat związany był z najsilniejszą drużyną na Białorusi – Smokami Mińsk. Występował jednak głównie w rezerwach tego klubu, zaliczając jedynie niewielkie epizody w pierwszej drużynie, dostawał też symboliczne minuty w pojedynczych meczach VTB i EuroChallenge. Bywał młodzieżowym reprezentantem Białorusi.

W ubiegłym sezonie wreszcie otrzymał większą rolę w pierwszym składzie, w ok. 20 minut na parkiecie w lidze białoruskiej notował 11.3 punktu na mecz, grał też w Lidze Bałtyckiej – do składu na ligę VTB się jednak nie łapał. W rozgrywkach 2016/17 miał szansę pokazać się w Słowenii – w barwach Zlatorogu Lasko zagrał 27 meczów, notując średnio 2.2 punktu w ok. 9 minut na parkiecie. Trudno uznać ten dorobek za imponujący, ale można mieć nadzieję, że młody zawodnik nadal będzie się rozwijał.

Legia przeciąga w nieskończoność informacje o nowych zawodnikach, jak dotąd klub potwierdził zatrudnienie: Sebastiana Kowalczyka, Jakuba Karolaka, Michała Kołodzieja, Mariusza Konopatzkiego i Dawida Sączewskiego. Rubinshtein jest pierwszym cudzoziemcem w składzie. Według nieoficjalnych informacji, kolejnym ma być hiszpański podkoszowy Jorge Bilbao.

TS

