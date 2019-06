Romaric Belemene w Warszawie – wzmocnienie z Kongo

Atletyczny skrzydłowy z Kongo, Romaric Belemene, został nowym zawodnikiem Legii Warszawa. 22-latek koszykarsko wychował się w młodzieżowych zespołach Unicaji Malaga, a ostatni sezon spędził w Cafes Candelas Breogan w hiszpańskiej ACB.

Karuzela transferowa w Warszawie wystartowała. Po ostatniej świetnej wiadomości o przystąpieniu Legii do eliminacji Ligi Mistrzów i ewentualnej chęci gry w FIBA Europe Cup stało się jasne, że warszawiacy muszą wzmocnić zeszłoroczny skład.

Pierwszym nowym nazwiskiem jest pochodzący z Kongo Romaric Belemene (22 lata, 202 cm), który ostatni sezon spędził w lidze hiszpańskiej, konkretnie w Cafes Candelas Breogan. Średnio na parkiecie spędzał 7,5 minuty i zdobywał niecałe 2 punkty.

Jednak sezon wcześniej, grając na zapleczu ACB w Oviedo, dał się poznać jako atletyczny łowca punktów, który potrafi trafiać z dystansu i mocno pomaga zespołowi na zbiórce. W tamtym sezonie zdobywał średnio 9 punktów i zbierał 4,4 zbiórki w 23 minuty. Trafiał 32% trójek.

Koszykarskie korzenie Belemene ma jednak w Maladze i młodzieżowych zespołach Unicaji. To podobny przypadek do Mo Soluade, który także nie znalazł dla siebie miejsca w pierwszym zespole i próbował swoich sił w innych zespołach, a w poprzednim sezonie był w Legii.

Belemene będzie najprawdopodobniej ustawiany jako niski skrzydłowy, a także w niższych ustawieniach silny skrzydłowy. Jest bardzo mobilny jak na swój wzrost, nie boi się rzucać i wydaje się, że może być naprawdę dobrym obrońcą. Do tego jest bardzo młody, a przecież Tane Spasev ceni sobie pracę z takimi koszykarzami – Legia w zeszłym roku była najmłodszą drużyną w lidze.

Ważne kontrakty z klubem mają także Sebastian Kowalczyk i Jakub Sadowski.

