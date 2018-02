Rosa bez strzelby – kto zastąpi Puntera?

Kevin Punter, najlepszy strzelec klubu z Radomia w pucharach i lidze, został zawodnikiem AEK Ateny. Rosa będzie miała pieniądze, aby zastąpić go nawet 2 graczami.

Od tym ruchu mówiło się od kilku tygodni, a do potwierdzenia transakcji doszło po zwycięskim meczu z Kingiem Szczecin. Grecki AEK Ateny poinformował o dołączeniu do składu nowego zawodnika, a sam Kevin Punter, eleganckim oświadczeniem, pożegnał się z Radomiem, dziękując klubowi i kibicom. Jak dotąd, oficjalnego komunikatu nie opublikowała jeszcze sama Rosa.

Klub mógł zdecydować się na ten ruch, ponieważ nie tylko zwolnią się pieniądze z pensji Amerykanina, ale do Radomia wpłynąć ma również wysoka suma odstępnego, wystarczająca zapewne na zatrudnienie jeszcze jednego gracza – na rynku krążą plotki o dodatkowej sumie sięgającej nawet 500 tys. złotych.

Rosa nie miała wyboru, niezręcznie było zatrzymywać Amerykanina na siłę, gdy wiadomo było o bardzo atrakcyjnej ofercie, ale w takiej sytuacji zapewne kklub nie będzie żałował. „Zapewne”, ponieważ musi teraz znaleźć na rynku wartościowe zastępstwo dla najlepszego strzelca zespołu. Kevin Punter w lidze zdobywał 19.3 punktu na mecz, został też (średnia 21.1) najlepszym strzelcem fazy grupowej Ligi Mistrzów.

Czasu na boiskowe eksperymenty nie ma zbyt wiele, ponieważ Rosa wciąż nie jest pewna nawet udziału w playoff – z bilansem 11-10 jest dopiero na 11. pozycji w PLK. Niedawno ściągnęła pod kosz Michaela Frasera, który w pierwszych meczach wygląda dość kiepsko. Jeśli nie trafi z nowym obwodowym, może być w poważnych kłopotach.

