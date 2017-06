Rosa w eliminacjach, dla Stali zabrakło miejsca

W Lidze Mistrzów do Stelmetu Zielona Góra z polskich zespołów może dołączyć tylko Rosa, którą zakwalifikowano do gry w eliminacjach. Zgłoszenie Stali nie zostało przyjęte.

Mistrz Polski ma zagwarantowane już miejsce w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Realne szanse na dołączenie ma zespół z Radomia – Rosę zakwalifikowano do 3 rundy eliminacji, co oznacza, iż aby awansować do właściwych rozgrywek, musi pokonać tylko 1 rywala.

Losowania grup oraz faz kwalifikacji odbędą się 11 lipca.

Stal nie została zakwalifikowana, prawdopodobnie dlatego, że – w odróżnieniu od Rosy – nie grała wcześniej w Lidze Mistrzów. Klub z Ostrowa zgłosił się jednocześnie do FIBA Europe Cup i najprawdopodobniej wystąpi własnie w tych rozgrywkach.

Zespoły już zakwalifikowane do fazy grupowej:

AEK (GRE), Aris (GRE), AS Monaco Basket (FRA), Banvit (TUR), Besiktas Sompo Japan (TUR), ČEZ Basketball Nymburk (CZE), Dinamo Sassari (ITA), Elan Chalon (FRA), Enisey Krasnoyarsk (RUS), EWE Baskets Oldenburg (GER), Gaziantep (TUR), Hapoel Holon (ISR), Iberostar Tenerife (ESP), medi Bayreuth (GER), Neptunas Klaipeda (LTU), Olimpija Ljubljana (SLO), PAOK (GRE), Sidigas Avellino (ITA), SIG Strasbourg (FRA), Stelmet Zielona Gora (POL), Telenet Oostende (BEL), Umana Reyer Venezia (ITA), Ventspils (LAT), UCAM Murcia (ESP).

3. runda kwalifikacji – zatem to NIE BĘDĄ rywale Rosy:

Basic-Fit Brussels (BEL), Juventus Utena (LTU), Movistar Estudiantes (ESP), Nanterre 92 (FRA), Orlandina Basket (ITA), Pinar Karsiyaka (TUR), Rosa Radom (POL), Telekom Baskets Bonn (GER).

2. runda kwalifikacji (potencjalni rywale Rosy):

Alba Fehervar (HUN), Bakken Bears (DEN), Budivelnyk (UKR), Kataja Basket (FIN), Mornar Bar (MNE), Nizhny Novgorod (RUS), PBC Lukoil Academic (BUL), U-BT Cluj Napoca (ROM)

2. runda kwalifikacji (potencjalni rywale Rosy):

Avtodor Saratov (RUS), Benfica (POR), Bosna Royal Sarajevo (BIH), Dinamo Tbilisi (GEO), Divina Seguros Joventut (ESP), Donar Groningen (NED), Kalev Kramo (EST), Kapfenberg Bulls (AUT), Karposh Sokoli (MKD), Keravnos (CYP), Lulea (SWE), MHP Riesen Ludwigsburg (GER), Sigal Pristina (KOS), Telenet Antwerp Giants (BEL), Tsmoki Minsk (BLR), Vytautas (LTU).

