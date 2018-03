Rosa gromi Polpharmę – masakra w 2. kwarcie

Niesamowite 35:8 w ciągu zaledwie 10 minut ustawiło mecz w Radomiu. Rosa odniosła piąte zwycięstwo z rzędu pewnie ogrywając Polpharmę Starogard Gd. 83:62.

Goście przyjechali do Radomia bez Joe Thomassona, który w dziwnych okolicznościach zniknął z drużyny, ale na początku stawiali się dzielnie. Prowadzili przez większość pierwszej kwarty i wygrali ją nawet 20:19. Na eksplozję Rosy, która nastąpiła w drugiej kwarcie nie mieli jednak żadnej odpowiedzi.

Koncertowo grający gospodarze wygrali kwartę nieprawdopodobnym wynikiem 35:8 i wyszli na prowadzenie do przerwy aż 54:28, przesądzając już w zasadzie o losach meczu. Polpharma powalczyła jeszcze ambitnie w 3. kwarcie, ale dystans był już zbyt duży, aby marzyć o dogonieniu znacznie lepszej Rosy.

W bardzo dobrze broniącej radomskiej drużynie najwięcej punktów zdobył Amerykanie AJ English i Ryan Harrow (po 15), ale bardzo dobre mecze zagrali też Polacy – Michał Sokołowski zanotował 11 punktów, 8 zbiórek i 4 asysty. Daniel Szymkiewicz pokazał dużo dobrych akcji w defensywie, zdobył 13 punktów.

Po tym meczu Rosa ma już bilans 17-11 i ściga czołówkę tabeli. Polpharma (13-14) definitywnie pożegnała się z marzeniami o playoff.

