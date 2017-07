Rosa do Ligi Mistrzów – ciężki rywal Niżny Nowogród

Radomianie zostali rozstawieni w trzeciej rundzie eliminacji i zagrają w niej z Niżnym Nowogród, Antwerp Giants lub Luleą. Najbardziej prawdopodobnym i potencjalnie najtrudniejszym rywalem będą Rosjanie.

To nie było dobre losowanie – Rosa mogła trafić w trzeciej rundzie lepiej niż na Niżny Nowogród. Rosyjski zespół w minionym sezonie zajął 9. miejsce w VTB, ale występował też w EuroCup, w którym awansował do Top 16.

Teoretycznie Niżny Nowogród może odpaść w drugiej rundzie, ale trudno się tego spodziewać – Rosjanie będą mieli za rywala Antwerp Giants lub Luleę, które zmierzą się w pierwszej rundzie.

Dwumecz decydujący o awansie do fazy grupowej (lub „spadku” to FIBA Europe Cup) radomianie rozegrają w dniach 29 września i 2 października.

Faza grupowa Ligi Mistrzów, w której jest już Stelmet Zielona Góra, rozpocznie się 10 października i potrwa do 7 lutego. Do 1/8 finału awansują po cztery najlepsze zespoły z każdej grupy. Zwycięzca całych rozgrywek otrzyma 1 mln euro nagrody.

ŁC

