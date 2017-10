Rosa niczym orkan Grzegorz – deszcz w Szczecinie

Rewelacyjne 65% (17/26) w rzutach za 3 punkty dały Rosie Radom wygraną 103:94 z Kingiem w Szczecinie. Najlepszy mecz na polskich parkietach zagrał Igor Zajcew.

W pierwszych minutach zanosiło się owszem na festiwal strzelecki, ale raczej w drugą stronę. Świetny w ataku King prowadził po I kwarcie 30:21, a radomianie nie mieli sposobu na zatrzymanie Taurasa Jogeli. W drugiej kwarcie wszystko się odwróciło – goście objęli prowadzenie i dzięki doskonałej skuteczności nie pozwolili się dogonić szczecinianom.

Niezwykła skuteczność zespołu z dystansu to jedno, ale trzeba też docenić znaczenie Ryana Harrowa. Łatwo mijający pierwszą linię obrony rozgrywający, to szansa na znacznie lepsze pozycje do rzutu dla kolegów z drużyny. Amerykanin do swoich 18 punktów dodał 7 asyst i wymusił 6 przewinień.

Największym zaskoczeniem była jednak forma Igora Zajcewa. Często krytykowany reprezentant Ukrainy wreszcie wstrzelił się z dystansu (4-6 zza łuku), zdobył 18 punktów, ale miał też 8 zbiórek. Razem z Jarosławem Trojanem zatrzymali Darella Harrisa na raptem 5 zebranych piłkach.

Bardzo dobre 4-6 za 3 punkty miał również Michał Sokołowski (17 pkt.), obie swoje trójki trafił też Marcin Piechowicz, o którego dobrych efektach pracy nad rzutem pisaliśmy już przy okazji poprzednich meczów.

King zdobył 94 punkty, więc z gry w ataku trener Mindaugas Budzinauskas mógł być teoretycznie zadowolony, gorzej z oddaniem ponad setki w obronie. Paweł Kikowski zdobył 21 punktów (6-10 z gry), Litwin Jogela skończył z 23 oczkami.

RW

