Rosa ogrywa Dąbrowę – AJ English naprawdę się przydaje

Ależ forma zespołu z Radomia! Rosa totalnie zdominowała MKS, wygrywając pewnie aż 95:76. AJ English zdobył 25 punktów i miał 4 asysty.

W pierwszej kwarcie gospodarzy poważnie nastraszył Piotr Pamuła, który trafił na „dzień dobry” aż 4 trójki z rzędu. Pozwoliło to utrzymać się MKS-owi w grze, z od początku koncertowo grającą w ataku Rosą. Po pierwszej kwarcie było jednak 29:27 dla radomian, którzy i tak zmarnowali kilka szans na wyższe prowadzenie, popełniając straty w kontratakach.

Rosa stopniowo poprawiała obronę, miała też wyraźną przewagę pod koszem. Igor Zajcew nieoczekiwanie dobrze radził sobie w walce z osamotnionym DJ-em Sheltonem, zaliczając zbiórki w ataku i kolejne akcje 2+1. Znów skuteczny (i znów podejmujący dobre decyzje rzutowe) był AJ English. W całym meczu Amerykanin zdobył 25 punktów, trafił 10/15 rzutów z gry.

Do przerwy Rosa prowadziła 56:44,a potem odjechała na dobre.

Po kolejnych trafieniach Englisha, slalomach Ryana Harrowa i dobrej walce Michaela Frasiera (11+9) pod tablicami było już nawet 76:53 dla gospodarzy. W MKS próbował jeszcze walczyć Aaron Broussard, ale w drugiej połowie goście byli klasę słabsi.

W MKS najlepszy mecz w sezonie zagrał Pamuła, który zdobył 19 punktów, trafił 5/7 z dystansu. Aaron Broussard miał 21 punktów. DJ Shelton trafił tylko 5 z 16 rzutów i miał, słabe jak na niego, 5 zbiórek. Niezależnie od świetnej formy Rosy, obrona zespołowa gości pozostawiała wiele do życzenia.

