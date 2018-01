Rosa powalczyła, Rosie znów zabrakło

W czwartej kwarcie do AEK Ateny Rosie brakowało już tylko 2 punktów, ale ostatecznie goście z Grecji wygrali mecz w Radomiu 69:63. Radomianom zabrakło przede wszystkim skuteczności w ataku.



Buty, w których wymiana Kyrie Irving – możesz je mieć! >>

Rosa zaczęła dobrze, od obrony. Przechwyty Michała Sokołowskiego i Kevina Puntera oraz blok Igora Zajcewa dały kilka łatwych punktów i prowadzenie, które utrzymywało się przez kilkanaście minut. W drugiej połowie bardzo dobry moment mieli Ryan Harrow i Patrik Auda, a szczególnie ten drugi – Czech nie tylko trafiał po różnych akcjach, ale też nieźle zbierał i podawał.

Rosa prowadziła 32:27, ale w końcówce pierwszej połowy stanęła. Wobec dwóch fauli Zajcewa trener Wojciech Kamiński obniżył skład, na czwórce grał przez moment „Sokół” i goście – wystawiając wysokich Dusana Sakotę i Chinemelu Elonu – to wykorzystali. Pierwszą połowę zakończyli zrywem 9:1, do przerwy wygrywali 36:33.

W trzeciej kwarcie wydarzyła się grecka tragedia. Rosa zatrzymała się w ataku, ateńczycy – prowadzeni przez skutecznego Manny’ego Harrisa – zdobyli 13 punktów z rzędu i wyszli na prowadzenie 51:36. Gospodarze zdołali uciułać raptem 10 punktów w kwarcie i na dobre stracili dystans.

W tej edycji Ligi Mistrzów zwycięstw nie ma wiele, ale jedno jest pewne – Rosa tanio skóry nie sprzedaje. Dzięki efektywnej bronie strefowej i – po akcjach, świetnego w ostatniej kwarcie, Kevina Puntera radomianie zbliżyli się nawet na dystans jedynie 2 punktów – na 3 minuty przed końcem.

Wówczas jednak (deja vu!) ponownie drużynę Wojciecha Kamińskiego pogrążył Dusan Sakota, punktujący w dwóch kolejnych, kluczowych akcjach. Kluczowych, bo w tej dość błotnej koszykówce kilkupunktowa przewaga wystarczyła Grekom do dowiezienia wygranej w Radomiu. Rosie zdecydowanie zabrakło opcji w ataku, jeden Punter w końcówce to za mało.

Najskuteczniejszym graczem meczu był Harris z 22 punktami. Punter zdobył 16 oczek.

Pełne statystyki z meczu – TUTAJ.

ŁC

Buty, w których wymiana Kyrie Irving – możesz je mieć! >>