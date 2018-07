Rosa rusza do Finlandii – znamy rywali w FIBA Europe Cup

Kataja Basket będzie pierwszym rywalem klubu z Radomia w eliminacjach do fazy grupowej FIBA Europe Cup. Pierwszy mecz drużyna Roberta Witki rozegra 20 września na wyjeździe.

We wtorek w siedzibie FIBA odbyło się losowanie najsłabszego z europejskich pucharów. Przystępuje do niego Rosa, która weźmie udział już w 1. rundzie rywalizacji.

Radomianie zmierzą się z Kataja Basket, czyli 6. zespołem fińskiej ekstraklasy ubiegłego sezonu, regularnym uczestnikiem europejskich pucharów, choć tych mniej prestiżowych. Rywalizacja odbywa się w systemie mecz i rewanż, czyli decyduje bilans małych punktów. Spotkanie w Joensuu (stamtąd pochodzi klub Kataja) odbędzie się 20 września, rewanż 26 września (środa) w Radomiu.

Jeśli Rosa pokona tę przeszkodę, w drugiej rundzie eliminacji – czyli już bezpośrednio o awans do fazy grupowej – zagra dwumecz z bułgarskim zespołem Rilski Sportist Samokow . Spotkania odbędą się 3 i 10 października.

Zwycięzca tej pary zagra w grupie G w FIBA Europe Cup. Wpisani rywale to obecnie Levski Lukoil Sofia, Aris Saloniki, Medi Bayreuth, ale ten skład może się zmienić, w przypadku awansu tych zespołów do Ligi Mistrzów.

