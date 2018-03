Rosa sensacyjnie ogrywa Stelmet – ależ finisz Sokołowskiego

Niesamowity rzut za 3 punkty, trafiony z faulem przez Michała Sokołowskiego dał Rosie zwycięstwo 91:88 ze Stelmetem w Zielonej Górze. „Sokół” zanotował 22 punkty, 7 zbiórek i 6 asyst.

Koncert Vladimira Dragicevicia w I połowie spowodował, że Stelmet utrzymał się w grze z Rosą, która grała swój być może najlepszy mecz w sezonie. Czarnogórski środkowy w 14 minut zdobył aż 20 punktów, trafiając 8/9 z gry.

Dużo lepiej mecz zaczęli goście z Radomia. Po akcjach Michała Sokołowskiego (12 pkt. do przerwy) prowadzili 5:0 i 18:13. Efektownymi slalomami między zielonogórskimi obrońcami popisywał się Ryan Harrow – Igor Zajcew i Patrik Auda mogli łatwo kończyć akcje. AJ English lekko zaskakiwał dobrą selekcją rzutów, zmianę godną rutyniarza dał też Filip Zegzuła.

Stelmet zaczął wyglądać wyraźnie lepiej, gdy za Aleksa Hernandeza (zupełnie nieprzydatnego w ataku) grę zaczął prowadzić James Florence, stwarzający zagrożenie i wymuszający przewinienia. Po kolejnych trafieniach „Drago” gospodarze prowadzili do przerwy 42:40.

Po przerwie nadal oba zespoły raczej preferowały radosną wymianę ciosów – kosz za kosz. Przy stanie 56:54 dla Rosy Andrej Urlep postanowił sięgnąć wreszcie po Łukasza Koszarka i wówczas… to radomianie odskoczyli. Prowadzili nawet 61:54, potem 70:61 – na 7 minut przed końcem.

Rosa prawie do samego końca grała skoncentrowana, jeszcze AJ English ogrywał Thomasa Kelatiego, jeszcze udało się zebrać kilka ważnych piłek i… przytrafił się moment zagapienia.

James Florence w trzech posiadaniach zdobył 10 punktów, najpierw trójką z faulem, potem trojką w kontrataku, potem jeszcze trzema wolnymi i Stelmet wyszedł na prowadzenie 86:84 na minutę przed końcem.

Wtedy sprawy w swoje ręce wziął jednak „Sokół”. Najpierw wyrównał rzutami wolnymi, potem trafił niesamowitą trójkę z faulem. Przewinienie popełnił bohater sprzed chwili Florence… Stelmet nie zdołał już wyrównać – Patrik Auda zaliczył oba wolne, Kelati nie trafił trudnego rzutu z dystansu na remis.

Bardzo dobry mecz zaliczył Auda, który zanotował 24 punkty i 4 zbiórki (7/11 z gry). Dragicević skończył z 29 punktami.

Rosa znów zwiększyła swoje szanse w walce o playoff. Jeśli Stelmet będzie tak bronił w decydujących meczach sezonu, nie obroni mistrzostwa.

