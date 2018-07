Rosa w FIBA Europe Cup – eliminacje nie będą spacerkiem

Klub z Radomia zgłosił się do najsłabszego z europejskich pucharów. Aby zagrać w fazie grupowej rywalizacji, będzie musiał przejść 2 rundy eliminacji.

Nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia, ale europejskie serwisy koszykarskie podają już zestawienie drużyn, które wezmą udział w FIBA Europe Cup. Do stawki w grupach dołączą jeszcze (chętne) zespoły, którym nie powiedzie się w eliminacjach Lidze Mistrzów.

Polskim reprezentantem w Europe Cup ma być Rosa, która musi pokonać dwie rundy eliminacji. Kiepska pozycja, zważywszy, że przecież klub z Radomia grał z minionych sezonach w Lidze Mistrzów.

Drużyny już zakwalifikowane do fazy grupowej:

CSM Star EximBank Bucharest (Rumunia), Belfius Mons-Hainaut (Belgia), Pinar Karsiyaka (Turcja), S.Oliver Wurzburg (Niemcy), Falco (Węgry).

Potencjalni rywale Rosy w 1. rundzie eliminacji (mecz i rewanż)

Kongsberg Miners (Norwega), Svitavy (Czechy), Lavrio (Grecja), Ironi Nes-Ziona (Izrael), Kataja (Finlandia)

Potencjalni rywale Rosy w 2. rundzie eliminacji (mecz i rewanż)

U-BT Cluj Napoca (Rumunia), Rilski Sportist (Bułgaria), Keravnos (Cypr), Alba Fehervar (Węgry), Dinamo Sassari (Włochy), ZZ Leiden (Holandia), Balkan Botevgrad (Bułgaria), BC Lulea (Szwecja)

Losowanie par odbędzie się 31 lipca.

RW

