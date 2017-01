Rosa wciąż ma patent na Anwil

Wygrali zeszłoroczny półfinał play-off, zwyciężyli też w pierwszym starciu w tym sezonie – w meczu wagi ciężkiej w Radomiu Rosa pokonała Anwil Włocławek 74:61.

Trzecią kwartę od punktów zaczął Nemanja Jaramaz i było tylko 42:39 dla Rosy, ale potem niesamowite kilka minut, które w końcowym rozrachunku okazały się kluczowe, miał Damian Jeszke – cichy bohater meczu.

Rezerwowy skrzydłowy radomian najpierw trafił trójkę, przy której piłka kilka razy wysoko odbiła się od przedniej części obręczy, zanim wpadła do kosza, potem miał kilka dobrych podań w ataku pozycyjnym i trafił jeszcze jeden rzut z dystansu. Gospodarze wyszli na prowadzenie 53:42.

Anwil na chwilę odblokował punktami spod kosza Paweł Leończyk, ale niedługo potem Rosa wygrywała już 60:43. Goście wyglądali na zagotowanych, koncentrowali się na dyskusjach z sędziami – mieli szczęście, że rywale nie do końca to wykorzystali, po 30 minutach radomianie prowadzili 62:48, Anwil mógł jeszcze czuć szansę na walkę o wygraną.

I walka była, choć w czwartej kwarcie niewiele było gry w koszykówkę z obu stron – były za to chaos, błędy, niecelne rzuty i pomyłki. Rosa pozwalała się gonić, Anwil nie bardzo potrafił. Włocławianie przestali przede wszystkim trafiać za trzy – do przerwy mieli 7/14, w drugiej połowie – 2/16. Rosa wygrała choć momentami męczyła się sama ze sobą.

Na początku meczu Anwil zaskoczył – przede wszystkim ustawieniem pierwszej piątki, w której wyszli i James Washington, i Kacper Młynarski, ale też częstym oddawaniem piłki w ręce tego drugiego. Młynarski w pierwszych czterech minutach oddał aż cztery rzuty za trzy – trafił dwa z nich, Anwil nieznacznie prowadził.

I długo grał właśnie w ten sposób – rzucał z dystansu. W pierwszej kwarcie goście mieli 5/10 za trzy, ale praktycznie nie stwarzali zagrożenia spod kosza. Przynajmniej do czasu, gdy na boisku nie pojawił się Kamil Łączyński – on potrafił znaleźć w lepszych sytuacjach Josipa Sobina i Pawła Leończyka.

Anwil minimalnie przeważał, bo potrafił też zaskoczyć Rosę zmienną obroną, ale na początku drugiej części dobry moment miał Gary Bell (20 punktów w meczu) i to gospodarze zrywem 8:0 przejęli inicjatywę. Bardzo dobre wejście z ławki miał Daniel Szymkiewicz (dwie trójki), a gdy po kontrze wyprowadzonej z dobrej obrony trafił w końcu Michał Sokołowski (tragiczny mecz, przewracał się o własne nogi i nie trafiał w obręcz), Rosa wygrywała 40:32.

Wtedy Anwil pociągnął za sobą Washington, który trafił z półdystansu, zaliczył przechwyt, asystę, a potem zabrał piłkę Szymkiewiczowi – dzięki Amerykaninowi Anwil przegrywał do przerwy tylko 37:42.

A potem przyszła ofensywna zapaść w trzeciej kwarcie, którą Rosa potrafiła wykorzystać do zbudowania większej przewagi. I w konsekwencji ważnego zwycięstwa.

Pełne statystki z meczu – TUTAJ.

ŁC