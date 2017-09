Rosa wygrywa w Toruniu – bardzo dobry Patrick Auda

Radomski zespół zaskakująco łatwo zdominował strefę podkoszową i wygrał ostatni sparing z Polskim Cukrem 85:77. Glenn Cosey w Toruniu wygląda obiecująco.

Bardzo wyrównany mecz rozstrzygnął się w ostatniej kwarcie, gdy Rosa zagrała mocniej w obronie, a Polski Cukier szereg razy zagapił się pod bronionym koszem, zostawiając wysokich graczy gości na łatwych pozycjach. Patrick Auda, Igor Zajcew i Jarosław Trojan – przynajmniej w tym sparingu – okazali się zestawem wyraźnie lepszym od Krzysztofa Sulimy, Cheika Mbodja i Aleksandra Perki. Radomianie konsekwentnie wykorzystywali przewagi i chętnie grali między sobą, co w przypadku podkoszowych zwykle prowadzi do dobrych rzeczy.

W Rosie na uwagę zasłużył Michał Sokołowski, mało angażujący się w zdobywanie punktów, ale chętnie szukający kolegów – „Sokół” już do przerwy miał na koncie 6 asyst. Skończył na świetnych 10 asystach i… skuteczności 1/8 z gry.

Widać, że w dobrej fizycznej jest energetyczny Maciej Bojanowski, jak zwykle w obronie na obwodzie wyróżniał się Daniel Szymkiewicz (4 przechwyty). Przytomny i skuteczny pod koszem Patrick Auda (19 pkt., 10 zbiórek) trafił również kluczową trójkę na minutę przed końcem meczu.

W barwach „Pierników” oczy zwrócone były na nowego rozgrywającego Glenna Coseya. Amerykanin potrzebuje czasu na zgranie z zespołem, ale wygląda na gracza spokojnego i rozważnego, dobrze czytającego grę, podejmującego mądre decyzje. Nie forsuje gry pod siebie, choć pokazał kilka razy, że potrafi skutecznie wejść pod kosz. Trafił 5/7 rzutów i miał 6 asyst.

Dobra wrażenie sprawił także Karol Gruszecki, opanowany i pewny siebie, potrafiący zdobywać punkty na różne sposoby. Aaron Cel był solidny, ale trochę schowany, a środkowy Mbodj może potrzebować kilku tygodni, by odzyskać rytm i odnaleźć się w systemie nowego trenera.

Polski Cukier Toruń – ROSA Radom 77:85 (19:20, 21:15, 22:26, 15:24)

Rosa: Auda 19, Zajcew 16, Trojan 12, Szymkiewicz 11, Punter 10, Bojanowski 7, Witka 6, Zegzuła 2, Sokołowski 2, Piechowicz 0.

Polski Cukier: Gruszecki 13, Perka 12, Cosey 11, Cel 11, Diduszko 7, Wiśniewski 6, Mbodj 5, Sulima, Śnieg 4, Kreft 3.

