Rosa wygrywa w Koszalinie – English robi furorę

Czwarty z rzędu dobry mecz radomian, czwarta wygrana. Rosa pokonała na wyjeździe AZS Koszalin 92:85. AJ English zdobył 21 punktów i miał 5 asyst.

Zaczęło się od pojedynku strzelców, potem rządził koszaliński środkowy, a na koniec o wygranej gości zdecydowała poprawiona wyraźnie obrona Rosy.

Radosne strzelanie w pierwszej kwarcie zakończyło się remisem 23:23. Kacper Młynarski 3 razy trafił z dystansu i miał 10 punktów, AJ English był nawet lepszy, zanotował 12 oczek w 10 minut.

Długo jednak najlepszym graczem na boisku był Alaksandar Marelja, nie tylko bijący się pod koszem, ale i imponujący wszechstronnością, z celnymi trójkami i dobrymi podaniami włącznie. Serbski środkowy AZS skończył mecz z rewelacyjną linijką statystyczną – 22 punkty (9-14 z gry), 12 zbiórek, 7 asyst i 3 bloki.

W decydujących minutach Rosa zagrała dużo lepiej w obronie, była też zespołem bardziej doświadczonym, cwaniacko wykorzystującym szanse. Ograniczenie AZS do 17 punktów w ostatniej kwarcie pozwoliło na niewysoką, ale relatywnie spokojną wygraną. Grę bardzo dobrze prowadził, grający jeden z najlepszych meczów w sezonie, Ryan Harrow (20 punktów, 4 asysty). Widać też, że odkąd popracował nad formą fizyczną, coraz bardziej przydatny pod koszem jest Michael Fraser (11+8). Siła pod koszem to coś, czego Rosa potrzebowała od początku tych rozgrywek.

