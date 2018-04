Rosa wygrywa z Legią – Collins niczym Beane

Faworyt z Radomia ostatecznie wygrał w Warszawie 98:89, ale mecz rozstrzygnął się dopiero w ostatniej kwarcie. Aż 32 punkty dla Legii zdobył Chauncey Collins.

Legia w drugiej połowie sezonu podejmuje walkę z praktycznie każdym rywalem i tak było także w środę. Ostatnia drużyna tabeli grała równy mecz z Rosą nawet mimo braku kontuzjowanego Anthony’ego Beane’a. To na pewno pozytywny sygnał, że nie jest drużyną w aż takim stopniu uzależnioną od jednego gracza, jak się mogło wydawać.

W pierwszej połowie dużo więcej było radosnego ataku, niż mocniejszej obrony – skończyło się wynikiem 53:53 po 20 minutach. Rosa stopniowo zaczęła jednak bronić lepiej, różnicę zrobiło większe ogranie jej graczy i w czwartej kwarcie pokazała, że jest jednak zespołem z wyższej półki.

Najlepiej w ekipie gości znów zagrał Michał Sokołowski, którego trener Kamiński trzymał na parkiecie aż przez ponad 37 minut. Wszechstronny „Sokół” zanotował 15 punktów, 8 zbiórek, 6 asyst i 3 przechwyty. Dobrze w ataku grał Ryan Harrow, który miał 22 punkty przy świetnym 9/12 z gry. AJ English zdobył 23 punkty, ale trafił tylko 5 z 16 rzutów.

W Legii swój najlepszy w sezonie występ zaliczył Chauncey Collins z 32 punktami, który trafił 5/9 z dystansu. Po 13 punktów dołożyli Michał Kołodziej i Jobi Wall.

Rosa ma bilans 19-12 i czeka ją już tylko spotkanie z Asseco na własnym parkiecie, może już być spokojna o zajęcie minim 6 lokaty. Legia (obecnie 5-26) pozostanie ostatnia.

