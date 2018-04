Rosa wygrywa ze Startem – Sokół ratuje mecz

Wielkie emocje i dużo dobrej obrony. Rosa po dramatycznej końcówce pokonała TBV Start Lublin 72:70, a zwycięskie trafienie zaliczył Michał Sokłowski, który w całym meczu zdobył 28 punktów.

adidas Harden Vol. 2 – w tych butach James Harden idzie po MVP >>

Zacznijmy od gości. Start grał jedno z najlepszych spotkań w sezonie w obronie, wyglądał w tym aspekcie momentami lepiej niż w pamiętnym już horrorze z Anwilem. W ataku bywało różnie (16 strat), ale warto zauważyć, że lublinianie nie tylko mieli świetnego Chavaughna Lewisa, ale również rozsądnie urozmaicali grę, grając częściej niż zwykle pod kosz. W pierwszej połowie korzystał z tego Roman Szymański, w drugiej Darryl Reynolds.

Start prowadził już 50:42 oraz 57:48, ale w takich momentach zaczynało mu brakować zimnej krwi. Emocje i straty przeszkadzały odskoczyć na dobre, Rosa zaliczała serię punktów i wracała do gry.

Wracać do gry radomianie mogli zaś w dużym stopniu dzięki doskonałej dyspozycji Michała Sokołowskiego, któremu w świetnej drugiej połowie nie przeszkodził nawet sporych rozmiarów opatrunek na twarzy. „Sokół” skończył mecz z 28 punktami, 10 zbiórek i 3 asysty, do tego trafił rzut na zwycięstwo, po bardzo ładnym wprowadzeniu piłki przez Daniela Szymkiewicza.

Mecz mógł należeć do Lewisa, który chwilę wcześniej, na 12 sekund przed końcem, trafił wspaniałą trójkę na prowadzenie Startu 70:68. W całym spotkaniu zdobył 27 punktów i miał 9 zbiórek, ale też uzbierał aż 9 strat. James Washington zdobył 15 punktów, miał 6 zbiórek i 6 asyst.

Rosa ma bilans 18-12 i w perspektywie mecze na wyjeździe z Legią i u siebie z Asseco. To daje szanse na awans w tabeli nawet na wyższą pozycję, niż obecna szósta. Start z bilansem 15-15 ma jeszcze łatwiejsze zadanie (Krosno i Koszalin u siebie), ale bardzo możliwe, że ewentualne 17 wygranych może nie dać mu awansu do playoff.

Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>

adidas Harden Vol. 2 – w tych butach James Harden idzie po MVP >>