Rosa zatrzymała Stal – Igor „Dikembe” Zajcew

Świetna obrona w drugiej połowie dała Rosie wygraną 80:74 ze Stalą Ostrów Wlkp. W kluczowych momentach różnicę w ataku zrobili Amerykanie, a ścianą w obronie był Igor Zajcew.

„Dwie różne połowy” – ten często nadużywany zwrot idealnie pasuje do meczu w Radomiu. Po przerwie zmieniło się w zasadzie wszystko. Stal, która dominowała w pierwszych dwóch kwartach (wygrywała aż 47:36) została zatrzymana przez doskonałą obronę Rosy, której wcześniej zupełnie nie widziano.

Na początku pod koszami królował Adam Łapeta, silniejszy fizycznie od Igora Zajcewa. Świetne minuty zagrał – zawsze mający w Radomiu coś do udowodnienia – Łukasz Majewski, który zdobył 13 punktów w 8 minut.

Tylko dobrej od początku dyspozycji Michała Sokołowskiego (20 pkt.) w meczu, Rosa zawdzięczała „jedynie” 11 punktów straty do przerwy.

Po zmianie stron radykalnie zmieniła się gra radomian. W trzeciej kwarcie podopiecznym Wojciecha Kamińskiego udało się zatrzymać Stal na zaledwie 12 oczkach i po trójce Marcina Piechowicza równo z syreną, przed ostatnią częścią był już remis 59:59.

Czwarta kwarta to zaś wreszcie taka gra Amerykanów Rosy, jakiej od nich oczekuje się regularnie. Kevin Punter (20 pkt.) trafiał ważne rzuty z dystansu, Ryan Harrow potrafił w końcu skutecznie wejść na kosz i nawet obaj (razem 5 przechwytów) mocno pobronili.

Stal musiała coraz częściej uciekać na obwód, ponieważ pod obręczą (naprawdę!) realnym zagrożeniem był Igor Zajcew, który zaliczył aż 7 bloków w meczu, niemal zupełnie wyłączając z gry w II połowie Adama Łapetę. Poza bardzo dobrym Aaronem Johnsonem gościom brakowało i argumentów, i pomysłów. Michał Chyliński zaliczył mecz na 0-7 z gry.

Rosa pokazała, że w PLK w tym sezonie może z każdym przegrać, ale i z każdym wygrać.

