Rosa zerka w górę – oferta dla Kyle’a Weavera

Amerykański gwiazdor PLK odpoczywa na Kubie i bardzo możliwe, że do Polski nie wróci. Ale są kluby, które bardzo by tego chciały – propozycję złożył mu nie tylko Polski Cukier Toruń.

Gdyby Kyle’a Weavera udało zatrzymać się w PLK, byłby to hit – amerykański skrzydłowy nie tylko zdobywał dla Polskiego Cukru po 12,7 punktu, 5,2 zbiórki oraz 3,6 asysty, ale przede wszystkim był gwiazdą ligi. Grał efektownie, mądrze i skutecznie.

Szczególnie w play-off, w którym torunianie wyeliminowali w ćwierćfinale Rosę 3-0. Weaver rzucał w tej serii średnio po 22,0 punktu, a w wygranym meczu nr 3 w Radomiu trafił kluczową trójkę. I Rosa też zapragnęła takiego gracza.

Radomski klub złożył Amerykaninowi konkretną ofertę. Okazała się ona za niska, ale warto pamiętać, że w przypadku Michała Sokołowskiego i Daniela Szymkiewicza było podobnie – propozycje Rosy najpierw były niezadowalające dla koszykarzy, ale potem oni trochę schodzili z ceny, a w Radomiu znajdowały się dodatkowe pieniądze od sponsorów itp.

Gdyby w tym przypadku było podobnie, Rosa mieściłaby w jednej piątce „Sokoła” na pozycji rzucającego oraz Weavera na skrzydle. Natomiast jeśli obie strony nie siądą do poważnych rozmów, radomianie mają plan B i pomysły na inną budowę drużyny, z dwójką w typie C.J. Harrisa.

Weaver ma też ofertę z Torunia, gdzie chcą znów zbudować skład na miarę medalu. Polski Cukier we wtorek ma w końcu ogłosić podpisanie umowy z Karolem Gruszeckim, który – co też nadaje smaczku sprawie – był naprawdę blisko Rosy.

ŁC

